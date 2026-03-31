Zpočátku vyvolával výběr „barvy nebarvy“, trochu rozpaky, ale teď už se těšíme z toho, nám přináší do života – nadčasovost, klid, relaxaci, harmonii.
Velkou výhodou je, že Cloud Dancer je velmi variabilní, ladí s teplými i studenými barvami, s odstíny výraznými i jemnými. To vše se dá využít i v kosmetice, v níž bílou spojujeme především s lehkostí, čistotou a klidnou elegancí.
Líčení
Bílá, to je symbol přirozeného, jemného a jednoduchého líčení, třeba i „no make-up“ vzhledu. Zapadá tak i do dlouhodobějšího beauty trendu, kterým je zářivá, zdravá pleť, bez zbytečného přepečovávání a nadužívání různých produktů.
Bílá vám pasuje spíš k zimě? To ale u odstínu Cloud Danc Dancer neplatí. Je teplejší, lehce mléčný, takže si dobře rozumí i s teplými barvami a všemi odstíny pleti a dokáže obličej příjemně rozzářit.
Bílé oční stíny, použité jemně a s citem, umějí udělat pohled měkčí a jasnější. Pokud je použijete na celé víčko, počítejte s tím, že budou poutat pozornost okolí.
Podobně jako oční stíny pracuje se vzhledem tváře bílá oční linka. Rozzáří pohled, obličeji dodá svěžest a lehkost. Světlá na vnitřní spodní lince také skryje zarudnutí a oko zvětší.
Pokud chcete s bílou začít zlehka, stačí ji nanést jen do vnitřního koutku oka. Výsledkem je rozzářený vzhled. Jemný bílý stín pod obočím čím zase opticky pozvedne oční víčko.
Bílá rtěnka by už asi byla moc, ale zajímavý efekt můžete vytvořit s poloprůsvitnými růžemi, lesky i balzámy. Rtům dodají jemně mléčný nádech, ale přitom zachovají jejich přirozený tón.
Nehty
Na nehtech má příjemný bílý odstín Cloud Dancer velmi široké použití – už proto, že bílé laky jsou stále oblíbené. Mají je rády ženy a dívky, které dávají přednost estetické, minimalistické a svěží manikúře, třeba s lehkým průsvitem přírodní barvy nehtů.
Bílá je také skvělým základem pro nejrůznější zdobení a malování na nehty. Využijete ji i při francouzské manikúře, ať klasické (růžový, či tělový základ a bílá špička nehtu), nebo takzvané obrácené (místo špičky zvýrazníte bílou spodní část nehtu), popřípadě barevné (bílý základ a barevná špička).
Nebo použijte Cloud Dancer do kombinace odstínů, volíte-li na nehty více barev – klidně na každý jinou.
Pohrát si můžete i s různými texturami a finishy několika bílých laků, třeba se spojením matných a ultralesklých a podobně.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.