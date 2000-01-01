náhledy
Volare Kenzie Mystique Fleur přináší hravost ovocných tónů a květinové srdce s magnólií, pivoňkou a růží, cena 750 Kč/100 ml
Autor: Volare
Avon Today, Tomorrow, Always Love Quartz. Po úvodních tónech mandarinkového čaje přichází květinové srdce s bílou růží, základ doplňuje santalové dřevo, cena 700 Kč/50 ml
Autor: Avon
Maison Asrar Runway Girl: moderní interpretace orientálních vůní se spojením sladších tónů s květinovými akordy, EdP, cena 1295 Kč/100 ml
Autor: FAnn
Rochas Audace Le Parfum: květinově ovocná ambrová kompozice se svěžestí malin, opojností tuberózy a hloubkou kakaa, cena 1890 Kč/40 ml
Autor: Sensualite.cz
Nike Floral Boom: květinově pižmová vůně se otevírá citronem a bergamotem, v srdci má plumérii, jasmín, otočník a základní tóny spojují ylang-ylang, osmanthus a růži, cena 449 Kč/100 ml
Autor: Nike
Mustang Pink Signature: v úvodu vůně se setkává grapefruit s hruškou, v srdci vůně se rozvíjí květinový buket, EdP, cena 399 Kč/30 ml
Autor: Mustang
Lattafa Taureau de Combat: unisex vůně postavená na harmonii hřejivých kořenitých a orientálních tónů, EdP, cena 990 Kč/100 ml
Autor: Krasyorientu.cz
Roberto Cavalli Fine Perfume Spray Ray Tempting Amber: lehký parfémovaný sprej nabízí dřevitě ambrovou vůni se švestkou, hořkou čokoládou a vanilkou, cena 980 Kč/150 ml
Autor: Roberto Cavalli
Cerutti 1881 Reve de Roses: vůně kombinuje čtyři druhy růží a jemnost růžových lístků dotvářejí krémově pudrové tóny, cena 1750 Kč/50 ml
Autor: Cerruti 1881
Coach Cherry: květinově ovocná vůně se otevírá akordy tmavé třešně a mandarinky, v srdci je kompozice jasmínu, magnolie a růže, EdP, cena 1330 Kč/30 ml
Autor: Sensualite.cz
Catrice L’eau so Sunkissed! Letní edice mlhy na tělo a vlasy, ovocně květinová kombinace s teplými základními tóny, cena 180 Kč
Autor: Catrice
Bugatti Sole D’Italia: v úvodu vůně jsou citrusové tóny, v srdci vůně se rozvíjí kytice gardénie a ylang-ylang, EdP, cena 660 Kč/60 ml
Autor: Bugatti
Greenwave Fascent: každá vůně těchto přírodních parfémů přináší vlastní atmosféru, emoci i příběh, EdP, cena 1375 Kč/30 ml
Autor: Greenwave Fascent
Akro Heat: dřevitě kořeněná koře vůně pro ženy i muže je inspirovaná silou chilli, otevírá se spojením chilli papriček, semínek koriandru a citronu, v srdci se rozvíjí kardamom, zázvor a jalovec, cena od 2000 Kč
Autor: Myskino.cz
Nicolai Fleur D’Oranger: vůně se otevírá tóny hořkého pomeranče a bergamotu a přechází do květinového srdce s akordy jasmínu a neroli, EdP, cena 1950 Kč/30 ml
Autor: Nicolai
Vybíráte vůni podle značky, ingrediencí, flakonu nebo tvůrců? Ale vždyť parfém, to jsou zhmotnělá kouzla. A tak raději zavřete oči a vstupte do omamně voňavého světa čarovného hledání, spojování a mísení.
Autor: Profimedia.cz