náhledy
Jednoduché šaty bez ramínek z lehkého materiálu jsou jako stvořené pro horké dny. Cena 699 Kč
Autor: F&F
Tmavě hnědé sandálky se zlatou sponou a páskem mají nadčasový vzhled. Cena 579 Kč
Autor: Bonprix
Prostorná shopper taška Beverly Hills Polo Club z kvalitního syntetického materiálu se hodí do práce i na nákupy. Cena 1239 Kč
Autor: Eobuv.cz
Puntíkované šaty z lehké viskózy s bílým vzorem na hnědém základu jsou k mání v plus size velikosti. Cena 1099 Kč
Autor: Bonprix
Náramky se znovu vracejí na scénu a nosí se ke všemu, co má krátký rukáv. Sadu tří můžete nosit najednou nebo různě kombinovat. Cena 499 Kč
Autor: Lindex
Šifonová sukně má mačkanou úpravu, která jí dodává zajímavou strukturu a ležérní eleganci. Cena 729 Kč
Autor: Bonprix
Jednoduché tričko unosíte se zbytkem šatníku, pokud se jeho barvy budou opakovat i na dalších kouscích oblečení a doplňcích. Cena 329 Kč
Autor: Bonprix
Balonové kalhoty slaďte jako set se sakem nebo doplňte světlou blůzou. Cena 799 Kč
Autor: F&F
Hnědé sako s páskem a krátkým rukávem pro chvíle, kdy potřebujete být elegantní. Cena 799 Kč
Autor: F&F
Bavlněné midi šaty s knoflíkovým zapínáním a véčkovým výstřihem. Mají tříčtvrteční balonové rukávy s manžetami a rozšířenou sukni z nabíraných volánů, které jim dodávají vzdušný objem. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Čistě bavlněný model má vzdušný střih, jemný proužkový vzor a decentní rukávky. Cena 849 Kč
Autor: Bonprix