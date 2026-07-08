Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Půvabné letní nezbytnosti: vpusťte do skříně proužky, len a květinové vzory

Letní móda

Letní móda | foto: Deichmann

Letní móda
Espadrilky s průduchy jsou pro letní dny jako stvořené, cena 599 Kč
Žlutý crop top s proužky, cena 499 Kč
Světle modrá košile s květinovou bordurou, cena 699 Kč
18 fotografií
Letošní letní kolekce přejí lehkosti, barvám i pohodlí. Frčí proužky, romantické květy, vzdušné lněné materiály i maxi sukně v pastelových odstínech. Jak jednotlivé trendy kombinovat, aby outfit působil svěže, elegantně a dokonale letně?

Letošní letní móda je hravá, ženská a překvapivě pohodlná. Návrháři vsadili na vzdušné materiály, jemné pastelové odstíny i výrazné vzory, které dokážou rozzářit každý outfit.

Velkým hitem sezony jsou proužky – objevují se na šortkách, crop topech i romantických maxi sukních. Skvěle fungují v kombinaci s jednoduchými doplňky a espadrilkami.

Do popředí se vrací také květinové motivy. Romantické maxi šaty nebo odvážnější mini střihy působí svěže a velmi žensky.

Vedle výrazných vzorů ale letos kraluje i minimalistická elegance. Bílé krajkované šaty nebo lněné komplety v jemných tónech jsou ideální pro letní večery i slavnostnější příležitosti.

Obrovský comeback zažívá len. Široké kalhoty na gumu, pohodlné šortky i lehká saka spojují eleganci s maximálním komfortem během horkých dnů. Outfit pak perfektně doplní pohodlné sandálky nebo moderní barefoot espadrilky, které letos dobývají módní scénu.

Letní móda zkrátka přeje ženám, které chtějí vypadat stylově, ale zároveň se cítit svobodně a pohodlně.

Letní móda
Espadrilky s průduchy jsou pro letní dny jako stvořené, cena 599 Kč
Žlutý crop top s proužky, cena 499 Kč
Světle modrá košile s květinovou bordurou, cena 699 Kč
18 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Letní trendy v plavkách: Vyberte si ten správný kousek podle typu postavy

Tyrkysové, cena 2199 Kč

Léto se blíží mílovými kroky a s ním i pobyt u vody a „chytání bronzu“. Je tedy čas poohlédnout se po padnoucích plavkách. Vybírat z nepřeberného množství je potřeba nejen podle barvy a vzoru, ale...

Oblékněte se do letního rytmu. Sáhněte po volnosti a pohodlí

Jednoduché šaty bez ramínek z lehkého materiálu jsou jako stvořené pro horké...

Užijte si prázdniny v uvolněných siluetách a krásně zpracovaných modelech, které vás budou provázet pohodovými dny i teplými letními večery.

Gelovky, shellack, akryl. Spočítejte si plusy a minusy jednotlivých nehtů

Snadná manikúra z domova

Stejně jako oblečení také manikúra a barva laků na nehty podléhají trendům. Nejlepší výsledek bude vždy ze salonu. Jakou metodu úpravy nehtů zvolit?

Rajčatová dieta? Ale jistě! Utužíte zdraví, zlepšíte pleť a ještě si pochutnáte

Jezte rajčata proti vráskám. Zdá se vám to divné? Jenže to je pravda, rajčata...

Rajská jablíčka teď v létě dozrávají a skvěle chutnají. Proč nevyužít jejich šťavnatou chuť k bohulibým účelům? Stimulují totiž látkovou přeměnu a urychlují spalování tuků.

Jídelníčkem ke krásnému dekoltu. Známe tipy, díky kterým to bude fungovat

Udělejte pro sebe, své zdraví a krásu něco žádoucího, nechte si odborně...

Jídlo je radost i lék. Využijte ho na zpevnění svých předností. Stačí něco vynechat a něčeho si dopřát více. Když ve svých návycích vydržíte, změny budou vidět.

Půvabné letní nezbytnosti: vpusťte do skříně proužky, len a květinové vzory

Letní móda

Letošní letní kolekce přejí lehkosti, barvám i pohodlí. Frčí proužky, romantické květy, vzdušné lněné materiály i maxi sukně v pastelových odstínech. Jak jednotlivé trendy kombinovat, aby outfit...

8. července 2026

Citrusy v hlavní roli. Kosmetika, která osvěží pokožku i smysly

Ilustrační snímek

Svěží, šťavnaté a plné energie. Citrusy si své místo našly nejen v kuchyni, ale i v kosmetice, kde jsou ceněné pro osvěžující vůni i pečující účinky. Výtažky z citronu, pomeranče, mandarinky či...

7. července 2026

Jahodová dieta: Tohle sladké ovoce vám zpříjemní cestu do plavek

Jahody. Sezóna jahod v roce 2026 ještě nezačala. Ale už se to blíží!

Sladké, šťavnaté a plné vitaminů. Jahody patří k nejoblíbenějším letním plodům a zároveň skvěle zapadnou do lehkého jídelníčku. Díky vysokému obsahu vody, vlákniny a nízké energetické hodnotě zasytí,...

6. července 2026

Oblékněte se do letního rytmu. Sáhněte po volnosti a pohodlí

Jednoduché šaty bez ramínek z lehkého materiálu jsou jako stvořené pro horké...

Užijte si prázdniny v uvolněných siluetách a krásně zpracovaných modelech, které vás budou provázet pohodovými dny i teplými letními večery.

5. července 2026

Letní trendy v plavkách: Vyberte si ten správný kousek podle typu postavy

Tyrkysové, cena 2199 Kč

Léto se blíží mílovými kroky a s ním i pobyt u vody a „chytání bronzu“. Je tedy čas poohlédnout se po padnoucích plavkách. Vybírat z nepřeberného množství je potřeba nejen podle barvy a vzoru, ale...

4. července 2026

Jídelníčkem ke krásnému dekoltu. Známe tipy, díky kterým to bude fungovat

Udělejte pro sebe, své zdraví a krásu něco žádoucího, nechte si odborně...

Jídlo je radost i lék. Využijte ho na zpevnění svých předností. Stačí něco vynechat a něčeho si dopřát více. Když ve svých návycích vydržíte, změny budou vidět.

3. července 2026

Rajčatová dieta? Ale jistě! Utužíte zdraví, zlepšíte pleť a ještě si pochutnáte

Jezte rajčata proti vráskám. Zdá se vám to divné? Jenže to je pravda, rajčata...

Rajská jablíčka teď v létě dozrávají a skvěle chutnají. Proč nevyužít jejich šťavnatou chuť k bohulibým účelům? Stimulují totiž látkovou přeměnu a urychlují spalování tuků.

2. července 2026

Gelovky, shellack, akryl. Spočítejte si plusy a minusy jednotlivých nehtů

Snadná manikúra z domova

Stejně jako oblečení také manikúra a barva laků na nehty podléhají trendům. Nejlepší výsledek bude vždy ze salonu. Jakou metodu úpravy nehtů zvolit?

1. července 2026

Plavky nestačí. Všechny tuto kousky potřebujete na den u vody

Horní díl, spodní díl a košile, cena 1249 Kč, 699 Kč a 1819 Kč

Jupí, je to zase tady! Možnost relaxovat někde na koupališti nebo u moře, slunit se, užívat si teplých dnů. Těšíte se? My ano! A proto se pilně chystáme!

30. června 2026

Hlavně pohodlně! Do letadla se oblékněte tak, ať je vám dobře a teplo

Přátelé, členové vlastní rodiny a partneři je deptají výrazně méně. Pokud tedy...

Dlouhé cestování a měkké materiály, které neztrácejí styl ani nad mraky. Vsaďte na uvolněný luxus, ve kterém bude cesta stejně krásná jako cílová destinace.

29. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Wotazník je v kurzu!

Komerční sdělení
Wotazník je v kurzu!

Mladoboleslavská kapela Wotazník patří k nejzajímavějším mladým jménům české rockové scény a její popularita rychle roste.

28. června 2026

Malé letní rituály: kosmetika stvořená pro tyto týdny je lehká a hydratuje

Stop zplihlým a jemným vlasům bez života! Zažijte radost z přirozeného,...

První letní měsíc přeje lehkým texturám, zářivé pleti i vůním, které připomínají ráno zalité sluncem. Letní kosmetická výbava letos sází na hydrataci, ochranu před sluncem i jemný bronzový lesk,...

28. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.