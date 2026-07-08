Letošní letní móda je hravá, ženská a překvapivě pohodlná. Návrháři vsadili na vzdušné materiály, jemné pastelové odstíny i výrazné vzory, které dokážou rozzářit každý outfit.
Velkým hitem sezony jsou proužky – objevují se na šortkách, crop topech i romantických maxi sukních. Skvěle fungují v kombinaci s jednoduchými doplňky a espadrilkami.
Do popředí se vrací také květinové motivy. Romantické maxi šaty nebo odvážnější mini střihy působí svěže a velmi žensky.
Vedle výrazných vzorů ale letos kraluje i minimalistická elegance. Bílé krajkované šaty nebo lněné komplety v jemných tónech jsou ideální pro letní večery i slavnostnější příležitosti.
Obrovský comeback zažívá len. Široké kalhoty na gumu, pohodlné šortky i lehká saka spojují eleganci s maximálním komfortem během horkých dnů. Outfit pak perfektně doplní pohodlné sandálky nebo moderní barefoot espadrilky, které letos dobývají módní scénu.
Letní móda zkrátka přeje ženám, které chtějí vypadat stylově, ale zároveň se cítit svobodně a pohodlně.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.