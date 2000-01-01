náhledy
Košilové šaty, které se hodí pro každou příležitost. Jsou ušity z příjemné čisté bavlny s působivým celoplošným potiskem a díky klasickému střihu vypadají skvěle jak při běžném denním nošení, tak i při elegantnější příležitosti. Cena 1340 Kč
Autor: Cottontraders.co.uk
Barevná peněženka, kterou v kabelce snadno najdete, nabízí přehledné uspořádání pro každodenní potřeby. Nechybí v ní přihrádka na mince ani několik dalších na doklady a platební karty, takže budete mít vše důležité vždy po ruce. Cena 360 Kč
Autor: Zalando
Dámské pantofle s minimalistickým designem jsou vyrobeny z kvalitní přírodní lícové kůže, která vyniká odolností a elegantním matným vzhledem. Navíc mají stélu, která se přizpůsobí tvaru vašeho chodidla. Cena 1369 Kč
Autor: Eobuv.cz
Dlouhé triko z viskózové směsi pro ty, které touží zakrýt širší boky a bříško. Cena 479 Kč
Autor: Bonprix
Pohodlné žerzejové kalhoty s vysokým pružným pasem mají široké nohavice, díky příjemnému materiálu se skvěle nosí a jsou ideální pro horké letní dny i cestování. Cena 479 Kč
Autor: H&M
Halenkové tričko v přírodní, šalvějové barvě je ušito z krajky a jemný ženský styl z něj dělá ideální kousek k džínům, sukni i elegantním kalhotám. Cena 1129 Kč
Autor: Bonprix
Džínová bunda v olivově zeleném odstínu vnese do šatníku svěží zemitou barvu a ležérní styl. Snadno doplní outfit na každý den. Cena 999 Kč
Autor: Bonprix
Zelenkavé tričko boxy střihu s kulatým límcem z čisté bavlny. Cena 599 Kč
Autor: Lindex
Stylová tunika ve světle zelené barvě zaujme volným střihem, spadlými rameny a krátkými rukávy, které jí dodávají moderní a nenucený vzhled. Cena 499 Kč
Autor: Bonprix
Lichotivé bavlněné šaty s květinovým potiskem a kaskádou volánů na zvonové sukni. Cena 739 Kč
Autor: H&M