náhledy
Široké kalhoty s jednoduchým tričkem s výšivkou tvoří dokonalou dvojici pro horké dny. Cena 500 Kč za tričko a 750 Kč za kalhoty
Autor: Bonmarche.co.uk
Masivní plastový náramek draze jen vypadá. Přitáhne pozornost a na rozdíl od náhrdelníku se nikde nezamotá. Cena 249 Kč
Autor: Lindex
Praktické pouzdro Ciao! ochrání vaše brýle proti slunci před poškrábáním a díky karabince ho snadno připnete ke kabelce, batohu nebo plážové tašce. Brýle tak budete mít vždy po ruce a nebudete je muset lovit mezi ostatními věcmi. Malý, ale šikovný pomocník na léto i dovolenou. Cena 99,90 Kč
Autor: Essence
Bermudy se vracejí ve velkém stylu. Díky délce ke kolenům jsou pohodlné, lichotí mnoha typům postavy a představují skvělou alternativu ke klasickým kraťasům. Cena 180 Kč
Autor: Primark
Model z čistého lnu zaujme nejen lehkostí a prodyšností, ale také plastickou aplikací, která mu dodává zajímavý detail a osobitý vzhled. Cena 1249 Kč
Autor: Bonprix
Slaměný klobouk je prodyšný, stylový a proti ostrému slunci funguje nejlépe. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Šaty ze vzdušné směsi lnu a bavlny jsou jako stvořené pro teplé počasí. Volnější střih zajišťuje pohodlí a je to skvělá volba do města, na dovolenou i pro chvíle, kdy chcete pohodlí. Cena 979 Kč
Autor: H&M
Elegantní top z přírodního materiálu obstojí i během vlny veder. Je příjemný na nošení, prodyšný a snadno ho zkombinujete. Díky nadčasovému střihu se stane univerzálním kouskem, po kterém budete sahat po celé léto. Cena 649 Kč
Autor: F&F