Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chlazení nezbytné: v létě si zvolte chytré materiály jako len či hedvábí

Autor:
Černý hedvábný top, cena 3900 Kč

Černý hedvábný top, cena 3900 Kč | foto: Vidda.cz

LNĚNÝ TOP, cena 520 Kč
Bezešvé merino triko, cena 1599 Kč
Hedvábný šátek, cena 2239 Kč
Mušelínová košile a kraťasy, cena 1690 Kč a 990 Kč
11 fotografií
Jak přežít tropy a vypadat pořád dobře? Musíte na to jít chytře, zbytečně se nepřehřát a nosit to, co chladí.

Když se teploty šplhají ke třicítce, není až tak důležité, jaké šaty nebo kalhoty si obléknete, ale z čeho jsou vyrobené. Právě materiál totiž rozhoduje o tom, jestli budete celý den v suchu, nebo se budete po hodině cítit jako v rozpáleném skleníku.

V létě je zkrátka všechno jinak a největší smysl dávají přírodní vlákna, která dokážou dýchat spolu s tělem a odvádět přebytečnou vlhkost.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Obrovským hitem posledních let je nejčastěji bavlněný mušelín. Je lehký, vzdušný a příjemně nedbalý. Právě proto se z něj šijou letní košile, šaty i soupravy na dovolenou.

Vlna? Klidně i v létě!

Možná to zní zvláštně, ale mezi praktické letní materiály patří i merino vlna. Dovede být velmi jemná, lehká a dokáže skvěle pracovat s vlhkostí.

Pot odvádí ve formě páry ještě dříve, než ho člověk začne vnímat jako nepříjemný. Navíc přirozeně omezuje množení bakterií, takže oblečení nezapáchá ani po delším nošení. Právě proto na ni nedají dopustit turisté či sportovci.

Bavlna není nuda

Obyčejná bavlna možná nezní jako oslňující řešení problémů s teplem, ale stále patří k nejspolehlivějším letním materiálům. Je měkká, dobře saje pot a příjemně se nosí.

Extra tip:

Zapomínat by se nemělo ani na bambusová vlákna. Oblečení z tohoto materiálu je hebké, výborně saje vlhkost a příjemně chladí. Mnoho lidí si ho oblíbilo i proto, že je šetrný k citlivé pokožce. Jen při praní vynechte po aviváž, která může jeho vlastnosti zbytečně zhoršovat.

Obzvlášť světlé bavlněné kousky bývají během horkých dnů sázkou na jistotu. Jen pozor na příliš silné či hustě tkané modely, které můžou být překvapivě teplé.

Něžná jemnost hedvábí

Tento materiál přináší dotek luxusu. Hedvábí je lehké, prodyšné a umí pracovat s vlhkostí, na pokožce působí chladivě. Nevýhodou je vyšší cena a náročnější údržba. Na letní halenky, šaty nebo šátky je ale hedvábí skvělé.

Král jménem len

Jestli existuje materiál, který si s létem opravdu rozumí, je to len. Příjemně chladí, je lehký, prodyšný a dobře odvádí vlhkost. Ano, má jednu nevýhodu – rád se mačká. Jenže právě lehce pomačkaný vzhled je brán jako součást jeho kouzla.

Kdo přece jen touží po uhlazenějším efektu, může sáhnout po směsi lnu s bavlnou nebo viskózou. Výsledkem je pohodlné oblečení, které si zachová vzdušnost, ale dá se lehce narovnat.

LNĚNÝ TOP, cena 520 Kč
Bezešvé merino triko, cena 1599 Kč
Hedvábný šátek, cena 2239 Kč
Mušelínová košile a kraťasy, cena 1690 Kč a 990 Kč
11 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jen s plavkami nevystačíte, vytvořte si na dovolenou chytré outfity

Tankiny představují ideální kompromis mezi klasickými plavkami a tričkem. Jsou...

Možná jsou vaše volné dny už za vámi nebo se na dovolenou teprve chystáte. Podívejte se, jaké kousky by ve vašem letním kufru rozhodně neměly chybět.

Potíte se ze stresu? Víme, jak na tuto nepříjemnost elegantně vyzrát

Ilustrační snímek

Stres a vypjaté emoce zatíží nejen vaši psychiku, ale i tělo, které se začne potit. Co s tím?

Jak na cizí jazyky? Pusťte si seriál, učte se denně, mluvte si pro sebe

Ilustrační snímek

Nejdou vám jazyky? Dá se to změnit! Někteří lidé se učí cizí jazyk roky, a pořád mají pocit, že nic neumí. Zapomínají slovíčka, bojí se mluvit, a tak to vzdají. A přitom třeba jen nevědí, jak na to....

Cestujte na dovolenou bez hladu. Co si sbalit do auta i letadla?

Ilustrační snímek

Dovolená by měla začínat radostí, ne únavou, hladem a hledáním první benzinky. Správně zvolená svačina a dostatek tekutin dokážou proměnit dlouhé hodiny v autě, autobuse i letadle v mnohem...

Nikdo nemá právo soudit naše těla. Jak se úspěšně bránit bodyshamingu?

Ilustrační snímek

Stále častěji se v éteru objevuje pojem bodyshaming – výraz složený ze slov body (tělo) a shame (stud). Jedná se o formu šikany zaměřenou na vzhled. Proč by nemělo být tabu o ní mluvit? A kam až může...

Chlazení nezbytné: v létě si zvolte chytré materiály jako len či hedvábí

Černý hedvábný top, cena 3900 Kč

Jak přežít tropy a vypadat pořád dobře? Musíte na to jít chytře, zbytečně se nepřehřát a nosit to, co chladí.

19. srpna 2026

Potíte se ze stresu? Víme, jak na tuto nepříjemnost elegantně vyzrát

Ilustrační snímek

Stres a vypjaté emoce zatíží nejen vaši psychiku, ale i tělo, které se začne potit. Co s tím?

18. srpna 2026

Jak na cizí jazyky? Pusťte si seriál, učte se denně, mluvte si pro sebe

Ilustrační snímek

Nejdou vám jazyky? Dá se to změnit! Někteří lidé se učí cizí jazyk roky, a pořád mají pocit, že nic neumí. Zapomínají slovíčka, bojí se mluvit, a tak to vzdají. A přitom třeba jen nevědí, jak na to....

17. srpna 2026

Jen s plavkami nevystačíte, vytvořte si na dovolenou chytré outfity

Tankiny představují ideální kompromis mezi klasickými plavkami a tričkem. Jsou...

Možná jsou vaše volné dny už za vámi nebo se na dovolenou teprve chystáte. Podívejte se, jaké kousky by ve vašem letním kufru rozhodně neměly chybět.

16. srpna 2026

Nikdo nemá právo soudit naše těla. Jak se úspěšně bránit bodyshamingu?

Ilustrační snímek

Stále častěji se v éteru objevuje pojem bodyshaming – výraz složený ze slov body (tělo) a shame (stud). Jedná se o formu šikany zaměřenou na vzhled. Proč by nemělo být tabu o ní mluvit? A kam až může...

15. srpna 2026

Svěží krása pro léto: potřebujete mlhu, bylinky nebo zelený čaj

Ilustrační snímek

Vedro a zase vedro! Znáte to, když slunce pálí, je těžké udržet make-up v pohodě, pleť v top kondici a tělo v klidu. Naštěstí existují jednoduché triky, které umí osvěžit lépe než mávání časopisem...

14. srpna 2026

Pořiďte si dokonalé kosmetické trio na léto: mlha, ochrana a poopalovák

Ilustrační snímek

Každá máme pár kosmetických přípravků, bez nichž se neobejdeme v každodenním kolotoči, ani na dovolené. Patří k těm vašim i naše letní trio? Pokud ne, určitě ho tam zařaďte.

13. srpna 2026

Cestujte na dovolenou bez hladu. Co si sbalit do auta i letadla?

Ilustrační snímek

Dovolená by měla začínat radostí, ne únavou, hladem a hledáním první benzinky. Správně zvolená svačina a dostatek tekutin dokážou proměnit dlouhé hodiny v autě, autobuse i letadle v mnohem...

12. srpna 2026

Léto bez průšvihů: přinášíme 10 rad, které zachrání zdraví i dovolenou

Ilustrační snímek

Dovolená, koupání, výlety i sportovní dobrodružství. Léto přináší spoustu krásných zážitků, ale také rizik, která často podceňujeme. Lékař letecké záchranky Marek Dvořák radí, jak si užít prázdniny...

11. srpna 2026

Obklopte se vůněmi. S těmito parfémy ucítíte dovolenou po celý rok

Ilustrační snímek

Vezměte svůj oblíbený parfém a aplikujte ho na pulzní body těla, třeba na zápěstí, krk, šíji, za ušní lalůčky, do loketní, podkolenní jamky, do dekoltu... Už to cítíte? Tak voní léto. Uchovejte si je...

10. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Prázdniny ještě nekončí. Pořád je správná chvíle na nové plavky

Černobílá klasika

Plavková sezona je v plném proudu a letošní trendy přejí každé postavě. V kurzu jsou elegantní jednodílné modely, retro střihy i odvážné barvy. Poradíme, jak vybrat plavky, které lichotí, a jak o ně...

9. srpna 2026

Jako na rozkvetlé louce. Oblékněte v létě dokonale ženský vzor

Ženy vyznávající minimalistický styl oblékání se květinovým dezénům často...

Co může být ženštější než květinové vzory? K létu navíc neodmyslitelně patří. Možností, jak ho nosit, je bezpočet. Každému oblečení ale dodá nádech té pravé letní romantiky. Jaký si vyberete vy?

8. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.