Když se teploty šplhají ke třicítce, není až tak důležité, jaké šaty nebo kalhoty si obléknete, ale z čeho jsou vyrobené. Právě materiál totiž rozhoduje o tom, jestli budete celý den v suchu, nebo se budete po hodině cítit jako v rozpáleném skleníku.
V létě je zkrátka všechno jinak a největší smysl dávají přírodní vlákna, která dokážou dýchat spolu s tělem a odvádět přebytečnou vlhkost.
Obrovským hitem posledních let je nejčastěji bavlněný mušelín. Je lehký, vzdušný a příjemně nedbalý. Právě proto se z něj šijou letní košile, šaty i soupravy na dovolenou.
Vlna? Klidně i v létě!
Možná to zní zvláštně, ale mezi praktické letní materiály patří i merino vlna. Dovede být velmi jemná, lehká a dokáže skvěle pracovat s vlhkostí.
Pot odvádí ve formě páry ještě dříve, než ho člověk začne vnímat jako nepříjemný. Navíc přirozeně omezuje množení bakterií, takže oblečení nezapáchá ani po delším nošení. Právě proto na ni nedají dopustit turisté či sportovci.
Bavlna není nuda
Obyčejná bavlna možná nezní jako oslňující řešení problémů s teplem, ale stále patří k nejspolehlivějším letním materiálům. Je měkká, dobře saje pot a příjemně se nosí.
Extra tip:
Zapomínat by se nemělo ani na bambusová vlákna. Oblečení z tohoto materiálu je hebké, výborně saje vlhkost a příjemně chladí. Mnoho lidí si ho oblíbilo i proto, že je šetrný k citlivé pokožce. Jen při praní vynechte po aviváž, která může jeho vlastnosti zbytečně zhoršovat.
Obzvlášť světlé bavlněné kousky bývají během horkých dnů sázkou na jistotu. Jen pozor na příliš silné či hustě tkané modely, které můžou být překvapivě teplé.
Něžná jemnost hedvábí
Tento materiál přináší dotek luxusu. Hedvábí je lehké, prodyšné a umí pracovat s vlhkostí, na pokožce působí chladivě. Nevýhodou je vyšší cena a náročnější údržba. Na letní halenky, šaty nebo šátky je ale hedvábí skvělé.
Král jménem len
Jestli existuje materiál, který si s létem opravdu rozumí, je to len. Příjemně chladí, je lehký, prodyšný a dobře odvádí vlhkost. Ano, má jednu nevýhodu – rád se mačká. Jenže právě lehce pomačkaný vzhled je brán jako součást jeho kouzla.
Kdo přece jen touží po uhlazenějším efektu, může sáhnout po směsi lnu s bavlnou nebo viskózou. Výsledkem je pohodlné oblečení, které si zachová vzdušnost, ale dá se lehce narovnat.
Článek vznikl pro časopis Tina.