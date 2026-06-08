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Letní líčení je hravé a veselé. Nezapomeňte dodat pleti barvičky

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Léta se už nemůžeme dočkat, ale přece jen je nám líto vzdát se tak rychle jara. Jak se to ukazuje v aktuálním líčení? Prostě si hrajeme.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Archiv Avon - Konference

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
9 fotografií

Líčíme se teď „jarno–letně“, a tím se vlastně naplňují současné hlavní beauty trendy: přirozenost a hravost.

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Místo výrazných kontur saháme po jemnějších odstínech, které dodávají pleti příjemný svěží vzhled – nejlepší jsou na to něžné tóny broskvové či růžové.

Současně ale chceme, aby naše pokožka už nesla stopy prvního opálení, ať už skutečného, nebo nalíčeného.

Pomohou s tím samoopalovací přípravky, popřípadě líčidla, třeba rozjasňovače, bronzery a další. Nezapomínejte při tom na to, že vaše tvář má vypadat především přirozeně, a tak to s „opálením“ nepřehánějte a líčení dopřejte i krku a dekoltu. A hlavně: chraňte pokožku přípravky s SPF!

Duha na řasách

Slibujeme vám hravost a tu si můžete dopřát i při malování očí – třeba pastelovými očními stíny, dvou- a vícebarevným líčením, barevnými linkami a také barevnými řasenkami. Barevné řasenky, nejen hnědé, ale i růžové, vínové, modré, zelené či fialové, můžete začlenit i do takzvaného nahého líčení.

Když fungují „multi“

Proč si složitě vybírat nebo tápat ve spoustě různých produktů, když můžeme mít „všechno“ pěkně v jednom? Multifunkční líčidla jsou praktická, skladná, a navíc trendy. K tvorbě make-upu teď rozhodně patří. Nejčastěji je lze aplikovat jako rtěnku, tvářenku a oční stíny zároveň. Stačí se je naučit správně používat – a hned máme skvělé pomocníky.

Hydro + Blurring báze pod make-up, hydratace a airbrush-like finiš, s růžovou vodou a mandlovým olejem, vegan, cena 109 Kč
Fat Cheeks Blush, tekutá tvářenka, s nenasycenými mastnými kyselinami, peptidy, malinovým a kiwi olejem, vegan, cena 280 Kč
Make My Day: multifunkční paletka (Dark Pink), rozjasňovač, tvářenka a bronzer v jednom, i pro stínování očních víček, cena 658 Kč
Cherry Pick Lip Shimmer, ultra lesklé máslo na rty s třpytivým finišem, cena 509 Kč
9 fotografií

Rty lesklé a šťavnaté

Vaše líčení se neobejde bez rtěnky? Aby vám na rtech dlouho vydržela, začněte ve středu úst a barvu roztírejte do stran. Pokud jste použila konturku, dobře rtěnku a konturu propojte. Chcete-li, aby vaše rty působily šťavnatým, plným, objemným dojmem, zakončete jejich líčení leskem – buď transparentním, nebo v barvě rtěnky.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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