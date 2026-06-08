Líčíme se teď „jarno–letně“, a tím se vlastně naplňují současné hlavní beauty trendy: přirozenost a hravost.
Místo výrazných kontur saháme po jemnějších odstínech, které dodávají pleti příjemný svěží vzhled – nejlepší jsou na to něžné tóny broskvové či růžové.
Současně ale chceme, aby naše pokožka už nesla stopy prvního opálení, ať už skutečného, nebo nalíčeného.
Pomohou s tím samoopalovací přípravky, popřípadě líčidla, třeba rozjasňovače, bronzery a další. Nezapomínejte při tom na to, že vaše tvář má vypadat především přirozeně, a tak to s „opálením“ nepřehánějte a líčení dopřejte i krku a dekoltu. A hlavně: chraňte pokožku přípravky s SPF!
Duha na řasách
Slibujeme vám hravost a tu si můžete dopřát i při malování očí – třeba pastelovými očními stíny, dvou- a vícebarevným líčením, barevnými linkami a také barevnými řasenkami. Barevné řasenky, nejen hnědé, ale i růžové, vínové, modré, zelené či fialové, můžete začlenit i do takzvaného nahého líčení.
Když fungují „multi“
Proč si složitě vybírat nebo tápat ve spoustě různých produktů, když můžeme mít „všechno“ pěkně v jednom? Multifunkční líčidla jsou praktická, skladná, a navíc trendy. K tvorbě make-upu teď rozhodně patří. Nejčastěji je lze aplikovat jako rtěnku, tvářenku a oční stíny zároveň. Stačí se je naučit správně používat – a hned máme skvělé pomocníky.
Rty lesklé a šťavnaté
Vaše líčení se neobejde bez rtěnky? Aby vám na rtech dlouho vydržela, začněte ve středu úst a barvu roztírejte do stran. Pokud jste použila konturku, dobře rtěnku a konturu propojte. Chcete-li, aby vaše rty působily šťavnatým, plným, objemným dojmem, zakončete jejich líčení leskem – buď transparentním, nebo v barvě rtěnky.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.