Léto bez ztráty kytičky? Dopřejte si tu správnou kosmetickou výbavu

Tropické počasí nějakému velkému zkrášlování nepřeje. Nadměrné pocení, sluneční svit, horko, to vše si vybírá svou daň. Pokud pro sebe chcete něco udělat, je třeba si pořídit pár přípravků, které vám kritické dny umožní zvládat s noblesou. V kostce se dá říct, že zásadní je mít při ruce kosmetiku, která je lehká a svěží a náležitě hydratuje.

Odolná dekorativka

S líčením to v létě bývá ošemetné, aby vydrželo, chce to voděodolné výrobky. Taková řasenka je už klasika, hodí se mít ale připravenou i voděodolnou tužku na obočí, která ho precizně vytvaruje plus vystínuje a sjednotí jeho barvu.

K tomu postačí kvalitní matující pudr a BB krém s ochranným faktorem.

Svěží vůně

Horké měsíce si žádají opravdu lehounké vůně plné květin a ovoce. Nechte se vést intuicí a ocitnete se v opojení citrusů od citronu a limetky až po grep a pomeranč, ve voňavém závoji, kde se dostanou ke slovu také vodní prvky, především pak tóny moře. Letní vůně by měly být chladivé a svěží, přednost mají toaletní vody a tělové spreje.

Vlasoví pomocníci

Sluníčko někdy vlasům zařídí nestandardní situaci – u kořínků jsou mastné, ale v konečcích vysušené. Určitě je proto dobré takovému stavu předejít, což lze praktikovat za přispění sprejů s UV ochranou s pomocí speciálních šamponů z letních řad péče o vlasy.

Na sluníčku se může teplota vyšplhat až do závratných výšin, produkty s termoochranou ale na vašich kadeřích vytvoří něco jako „ochranný tepelný štít“. Vlasy také vyživí a dodají jim krásný lesk i zdravý vzhled.

Pleťový zázrak

Pokožku namáhanou sluncem je třeba vyživovat, žádoucí jsou však produkty s lehkou texturou, co ji zbytečně nezatíží. Ideální jsou fluidy, přípravky podobné krémům s méně hutnou konzistencí. Pokožce poskytnou účinnou ochranu před slunečním zářením, ale zároveň o ni pečují, nejsou mastné a rychle se vstřebávají.

Intimní vychytávky

Na velikosti až tak nezáleží, někdy tento problém mají i štíhlé ženy. Stačí mít jen trošku vyklenutější vnitřní stehna a už je to tady. Víte, jak je nepříjemné, když se o sebe v létě dřou a třou? Z tohoto důvodu se mnoho žen raději vzdá šatů a sukní, než aby dopustily, že je postihnou tato nepříjemná zranění.

Extra tip V kabelce byste měla mít vždy v pohotovosti mlhu ve spreji nebo termální vodu. Osvěží, zklidní i hydratuje a zároveň brání přehřátí organismu.

Nicméně, tak „radikální“ být nemusíte. Začněte tím, že inkriminované oblasti namažete. K dostání jsou speciální gely a krémy přímo určené na stehna, někdo ale nedá dopustit na dětský zásyp

Ten se má aplikovat na umytou a suchou pokožku, která není ošetřená jiným krémem. Zásyp je však někdy nutné oživovat i vícekrát denně.

Jako praktičtější se jeví lubrikační silikonový gel. Měl by se nanášet, než vyrazíte do ulic, ale nikdy ne na již odřená stehna. V každém případě je tak akorát kluzký a stehna pak o sebe nedřou.

Jinou možností je použít tuhý antiperspirant, podle všeho funguje opravdu celý den, ale je třeba zvolit kvalitní značku.

Pak si lze ještě pořídit bandeletky, speciální americký vynález, v překladu ozdobné pásky na stehna, které vypadají jako podvazky, ale jsou určené právě proti tření kůže. Bývají vybaveny silikonovými proužky, takže nekloužou, a také větrají.