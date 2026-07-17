Voňavý rituál
Možná s ní začínáte den, nebo se s ní naopak chystáte do hajan. Ať tak, či tak, proměňte každodenní sprchu v relaxační rituál plný pohody. Dopřejte si v proudu vody chvíle, které potěší vaše tělo i smysly.
Polibek od slunce
Před UV paprsky se sice chráníme, ale efekt lehce bronzové pleti jakoby políbené sluncem se nám líbí. Skvělou službu nabízejí bronzující přípravky, s nimiž snadno zlepšíte své letní líčení.
Jdeme sportovat
Rozhodli jste se dnešek věnovat venkovním sportovním aktivitám? Pak určitě nezapomeňte na ochranu pokožky před slunečním zářením. Vezměte si na pomoc opalovák na sport s SPF 50. Jejich speciální technologie působí proti vzniku tělesného pachu a dodá vám dlouhotrvající pocit svěžesti. Navíc často příjemně chladí, což oceníte hlavně v horkých letních dnech.
A pokud máte možnost výběru, zvolte sprej: je extra voděodolný, zůstává účinný i při pocení a hodí se také k ochraně pokožky hlavy.
Pro svěží oči
Jemné oční okolí si v létě zaslouží zvláštní péči, která mu přinese okamžitou úlevu a svěžest unaveným očím po náročném programu. Zvláště v letních vedrech oči touží po hydrataci, osvěžení, ochlazení a zklidnění.
Vyspěte se do krásy
Která žena by se nechtěla a ráno probudit s pletí, která vypadá a cítí se mladší? Někdy stačí jen přípravky s patřičně účinnými ingrediencemi.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.