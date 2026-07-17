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Zvolte si užitečnou kosmetiku: vaši letní pomocníci voní, chrání a pečují.

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
6 fotografií
Léto je v plném proudu a my si je jako každoročně chceme pořádně užít. Přispět k tomu mohou i správně zvolené kosmetické přípravky, vhodné pro vás a vaši pokožku.

Voňavý rituál

Možná s ní začínáte den, nebo se s ní naopak chystáte do hajan. Ať tak, či tak, proměňte každodenní sprchu v relaxační rituál plný pohody. Dopřejte si v proudu vody chvíle, které potěší vaše tělo i smysly.

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Polibek od slunce

Před UV paprsky se sice chráníme, ale efekt lehce bronzové pleti jakoby políbené sluncem se nám líbí. Skvělou službu nabízejí bronzující přípravky, s nimiž snadno zlepšíte své letní líčení.

Jdeme sportovat

Rozhodli jste se dnešek věnovat venkovním sportovním aktivitám? Pak určitě nezapomeňte na ochranu pokožky před slunečním zářením. Vezměte si na pomoc opalovák na sport s SPF 50. Jejich speciální technologie působí proti vzniku tělesného pachu a dodá vám dlouhotrvající pocit svěžesti. Navíc často příjemně chladí, což oceníte hlavně v horkých letních dnech.

A pokud máte možnost výběru, zvolte sprej: je extra voděodolný, zůstává účinný i při pocení a hodí se také k ochraně pokožky hlavy.

Obnovující noční koncentrát pro suchou nebo stárnoucí pleť s diamantovým práškem, extraktem z bílých lanýžů a cellular boosterem, cena 429 Kč
Sprchový krém In The Clouds s mléčnými proteiny, cena 179 Kč
Zklidňující sprchový gel s vůní kanadských borůvek, cena 79 Kč
Bronzující sérum, lehká textura s peptidy, střední krytí a lesklý finiš, cena 159 Kč
6 fotografií

Pro svěží oči

Jemné oční okolí si v létě zaslouží zvláštní péči, která mu přinese okamžitou úlevu a svěžest unaveným očím po náročném programu. Zvláště v letních vedrech oči touží po hydrataci, osvěžení, ochlazení a zklidnění.

Vyspěte se do krásy

Která žena by se nechtěla a ráno probudit s pletí, která vypadá a cítí se mladší? Někdy stačí jen přípravky s patřičně účinnými ingrediencemi.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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