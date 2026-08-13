V horku hledáme vše, co nám pomůže ochladit se a přežít vysoké teploty a žhnoucí slunce. Pokud po osvěžení volá i pleť, není nic jednoduššího než sáhnout po pleťové mlze. Pleťové mlhy (nebo také face mist) jsou velmi jemné hydratační přípravky ve spreji k okamžitému ochlazení, osvěžení, zklidnění, tonizaci i uzamčení vlhkosti v pokožce.
Mají řadu způsobů využití. Snadno je zapojíte do své pleťové rutiny: použijte mlhu třeba mezi čištěním pleti a aplikací séra či krému (pomůže s hladším proniknutím látek do pokožky), nebo mezi podkladovou bází a make-upem, který skvěle zafixuje.
Určitě je použijte při pocitu pnutí, suchosti, podráždění či zarudnutí pleti. Mlhu klidně nastříkejte přes make-up, neublíží mu, ba naopak – oživí ho a umožní v případě potřeby jen lehce doupravit, takže budete vypadat dobře, i když se zblázní teploměr.
Pleťovou mlhu můžete aplikovat nejen na obličej, ale také do dekoltu a na další partie těla nebo i do vlasů. Chcete-li extra osvěžení, mějte mlhu v lednici. Krásně ochladí kůži také po opalování, holení či depilaci.
Ještě něco navíc
Pleťové mlhy jsou velmi příjemné a užitečné produkty. Obsahují nejrůznější složky a některé dokonce i SPF, takže k těm všem jejich benefitům přidejte i schopnost chránit pleť před slunečním zářením a fotostárnutím, některé i před modrým světlem z obrazovek.
Pleťové mlhy se SPF jsou ideální pro rychlou obnovu sluneční ochrany „za pochodu“ – kdykoli a kdekoli. Během dne je nutné UV ochranu oživovat každé 2–3 hodiny, což s běžným krémem na nalíčeném obličeji nelze.
Mlhy se také snadno vrství. Nedostatečné množství přípravku snižuje účinek UV ochrany, proto aplikujte znovu při pocení, po plavání nebo setření ručníkem. Lze aplikovat na suchou i mokrou kůži. Zároveň mlhovinky se SPF dávají pokožce vše to, co ostatní pleťové mlhy: rychlé ochlazení a osvěžení, hydrataci, výživu, ochranu a podobně.
Péče po opalování
Po horkém dni nebo delším čase stráveném na slunci je klíčovým krokem rychlá regenerace pokožky namáhané UV zářením a teplem. Ke slovu přicházejí poopalovací přípravky. Intenzivně kůži zchlazují, hydratují, zklidňují a pomáhají předejít jejímu loupání.
Pomáhají také udržet dlouhotrvající a rovnoměrné opálení, zabraňují předčasnému stárnutí kůže, posilují ochrannou kožní bariéru. Ideální jsou přípravky se zklidňujícími, hydratačními a vyživujícími složkami, jako aloe vera, panthenol, mentol, beta-karoten, antioxidanty (vitaminy C, E), kyselina hyaluronová, lipidy a další.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.