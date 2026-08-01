Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Voňavé letní maličkosti: tyto pomocníky oceníte ve vaší koupelně

Vyživující tělové mléko Nivea se stoprocentní kyselinou hyaluronovou dodá...

Vyživující tělové mléko Nivea se stoprocentní kyselinou hyaluronovou dodá pokožce extra porci hydratace, cena 239 Kč. | foto: Nivea

Tělový peeling Dermacol Aroma Moment s vůní bourbonské vanilky dopřeje pokožce...
Krém Nivea Facial Anti-age chrání pleť před volnými radikály a prvními známkami...
Vůně Mustang Amber Signature vyjadřuje hřejivý charakter s působivou hloubkou....
Lehký zklidňující a hydratační krém Candid pomáhá chránit pokožku před...
20 fotografií
Léto přeje lehkosti, svěžesti a péči, která podtrhne vaši přirozenou krásu. Přinášíme výběr kosmetických novinek, které rozzáří pleť, provoní letní dny a dopřejí pokožce i vlasům přesně to, po čem během horkých týdnů touží.

Léto je v plném proudu a kosmetická výbava si žádá lehkost, hydrataci i spolehlivou ochranu.

Citlivou pleť potěší micelární emulze Cetaphil EM nebo zklidňující krém Candid, zatímco sérum AG Beauty a liftingové oční sérum Perricone MD pomohou navrátit pokožce svěží vzhled.

Sluncem zalité dny si zaslouží ochranu v podobě Nivea Sun SPF 50+ a osvěžení po opalování zajistí gel Cien Sun z Lidlu.

Letní líčení rozzáří růž Artistry Go Vibrant, řasenka Dermacol Diamond či hravá rtěnka Essence Aura Point. Atmosféru prázdnin pak dokonale doplní sladké vůně Vanilla Morning, Moschino Beauty Toy 2 Gummy nebo exotická Roberto Cavalli Sensual Tropics. Protože krása má být především radostí.

Tělový peeling Dermacol Aroma Moment s vůní bourbonské vanilky dopřeje pokožce šetrnou, ale účinnou obnovu, cena 169 Kč.
Krém Nivea Facial Anti-age chrání pleť před volnými radikály a prvními známkami stárnutí, cena 159 Kč.
Vůně Mustang Amber Signature vyjadřuje hřejivý charakter s působivou hloubkou. První dojem vytváří energická a intenzivní směs kořeněného zázvoru a skořice, která okamžitě vzbuzuje pozornost, cena 399 Kč/50 ml.
Lehký zklidňující a hydratační krém Candid pomáhá chránit pokožku před vysušováním a podporuje její regeneraci, cena 279 Kč.
20 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Štíhlá díky ledovému čaji. Dejte si letní sklenku vždy mezi jídly

Ilustrační snímek

Zdravé osvěžení v kombinaci s dalšími triky vám odčaruje tukové polštářky. Jde to jednoduše, a brzy tak můžete být bez námahy klidně o pár kilo lehčí.

Svěží jako mořský vánek. Tak se budete cítit, až obléknete modrou

Ažurový pletený kabátek s pajetkami působí lehce a zároveň slavnostně....

Modrá barva připomíná mořskou hladinu, svěží vánek i bezstarostné dny prázdnin. Nosí se ve všech odstínech a jistě si z nich vyberete takový, který bude slušet právě vám.

Jen plavky nestačí. Pohrajte si s módou a outfit ozdobte sebevědomím

Jednodílné plavky ve výrazné barvě zdůrazní vaše opálení a jsou při plavání...

Výlet k vodě má své jedinečné kouzlo a k prázdninovému lenošení patří jako slunce a pohoda. Koupel vás příjemně ochladí a pomůže vám kvalitně si odpočinout.

Co jíst a pít v létě? Nejde jen o množství, ale i o kvalitu

Ilustrační snímek

Základem je dostatečná hydratace a pravidelný pitný režim. Ale nepřehánějte to s ledem a zmrzlinou, ve vedru vám lepší službu udělá vlažný čaj než ledová limonáda.

Proč je chůze naboso tak příjemná? Dokonale uvolní celé tělo

Ilustrační snímek

Zujte si boty, kdy to jen jde! Jednoduchý letní zvyk vám pomůže posílit svaly a uvolnit se. Navíc je dobrým lékem na držení těla.

Voňavé letní maličkosti: tyto pomocníky oceníte ve vaší koupelně

Vyživující tělové mléko Nivea se stoprocentní kyselinou hyaluronovou dodá...

Léto přeje lehkosti, svěžesti a péči, která podtrhne vaši přirozenou krásu. Přinášíme výběr kosmetických novinek, které rozzáří pleť, provoní letní dny a dopřejí pokožce i vlasům přesně to, po čem...

1. srpna 2026

Styl i inovace: Samsung posouvá skládačky dál

Komerční sdělení
Rozvoj skládaček: jak Samsung vytvořil nový standard v oblasti mobilních...

Fantastická úroveň vyspělosti smartphonů na světovém trhu už jen málokoho překvapí, ale jedna kategorie přesto stále vzbuzuje mimořádný zájem jak technologických nadšenců, tak běžných uživatelů:...

31. července 2026

Svěží jako mořský vánek. Tak se budete cítit, až obléknete modrou

Ažurový pletený kabátek s pajetkami působí lehce a zároveň slavnostně....

Modrá barva připomíná mořskou hladinu, svěží vánek i bezstarostné dny prázdnin. Nosí se ve všech odstínech a jistě si z nich vyberete takový, který bude slušet právě vám.

31. července 2026

Korejské tajemství pro klidnou mysl a trávení. Zkuste letní sklenici

Ilustrační snímek

Léto má být obdobím lehkosti, ale vysoké teploty, cestování i nepravidelný režim dávají tělu často zabrat. Právě tehdy přichází čas zpomalit a inspirovat se korejskou filozofií, která spojuje...

30. července 2026

Léto není jen o ledových nápojích

Komerční sdělení
Shutterstock

Starbucks v nové sezóně připomíná také kouzlo kvalitní zrnkové kávy a promyšleného párování chutí.

29. července 2026

Samsung přichází s novinkami, které vás budou bavit

Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý.

Dnes už se neptáme, proč si pořídit skládací telefon nebo chytré hodinky. Otázka zní: který z těchto jedinečných modelů nejlépe zapadne do vašeho životního stylu? Letos je výběr ještě lákavější....

29. července 2026

Co jíst a pít v létě? Nejde jen o množství, ale i o kvalitu

Ilustrační snímek

Základem je dostatečná hydratace a pravidelný pitný režim. Ale nepřehánějte to s ledem a zmrzlinou, ve vedru vám lepší službu udělá vlažný čaj než ledová limonáda.

29. července 2026

Vneste si do života světlo. I pomocí správných barev v letním šatníku

energie, radost, štěstí

Když přijde léto, máme chuť odložit tmavé barvy a vpustit do života více světla. Odborníci potvrzují, že je to dobrý způsob, jak si okamžitě zlepšit náladu.

28. července 2026

Horké letní dny si žádají pořádnou dávku osvěžení

Komerční sdělení
Horké letní dny si žádají pořádnou dávku osvěžení.

Starbucks proto rozšiřuje svou nabídku o novinku, která spojuje výraznou ovocnou chuť, svěžest a zářivé letní barvy. Nový Cherry & Pomegranate Starbucks Refresha® Drink přináší kombinaci sladkých...

27. července 2026

Proč je chůze naboso tak příjemná? Dokonale uvolní celé tělo

Ilustrační snímek

Zujte si boty, kdy to jen jde! Jednoduchý letní zvyk vám pomůže posílit svaly a uvolnit se. Navíc je dobrým lékem na držení těla.

27. července 2026

Jen plavky nestačí. Pohrajte si s módou a outfit ozdobte sebevědomím

Jednodílné plavky ve výrazné barvě zdůrazní vaše opálení a jsou při plavání...

Výlet k vodě má své jedinečné kouzlo a k prázdninovému lenošení patří jako slunce a pohoda. Koupel vás příjemně ochladí a pomůže vám kvalitně si odpočinout.

26. července 2026

Štíhlá díky ledovému čaji. Dejte si letní sklenku vždy mezi jídly

Ilustrační snímek

Zdravé osvěžení v kombinaci s dalšími triky vám odčaruje tukové polštářky. Jde to jednoduše, a brzy tak můžete být bez námahy klidně o pár kilo lehčí.

25. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.