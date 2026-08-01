Léto je v plném proudu a kosmetická výbava si žádá lehkost, hydrataci i spolehlivou ochranu.
Citlivou pleť potěší micelární emulze Cetaphil EM nebo zklidňující krém Candid, zatímco sérum AG Beauty a liftingové oční sérum Perricone MD pomohou navrátit pokožce svěží vzhled.
Sluncem zalité dny si zaslouží ochranu v podobě Nivea Sun SPF 50+ a osvěžení po opalování zajistí gel Cien Sun z Lidlu.
Letní líčení rozzáří růž Artistry Go Vibrant, řasenka Dermacol Diamond či hravá rtěnka Essence Aura Point. Atmosféru prázdnin pak dokonale doplní sladké vůně Vanilla Morning, Moschino Beauty Toy 2 Gummy nebo exotická Roberto Cavalli Sensual Tropics. Protože krása má být především radostí.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.