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Léto u vody, nebo na horách? Vezměte s sebou správnou kosmetiku

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
20 fotografií
Letní čas se dá trávit různě. Na dece u vody, v jednom kole na kole, v potu tváře na túře nebo s knížkou na balkoně. Ať už si vyberete kterýkoli způsob, určitě je dobré mít po ruce kosmetiku, která vám pomůže proměnit obyčejný den v příjemný zážitek. Jak vybrat tu správnou?

Osvěžení na celý den

Léto, to je slunce, vysoké teploty, klimatizace, cestování, častější pobyt venku, objevování památek ve městech a podobně. Pro naši pleť to vše představuje zvýšenou zátěž. Není divu, že pak stačí málo a stane se dehydratovanou, citlivou, náchylnou k začervenání, s rychlými reakcemi na horko či sluneční záření.

V tom případě potřebuje pokožka jediné – zklidnit, osvěžit, hydratovat, vyživit a dopřát jí odpočinek. A to nejen odpočinek od slunce a další zátěže okolním prostředím, ale i od nadměrné péče a příliš zatěžující kosmetiky.

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Intimní téma

Intimní hygiena je běžnou součástí péče o zdraví a pohodu každé ženy. Intimní partie mají vlastní přirozený systém ochrany a většinou nepotřebují složité procedury ani agresivní kosmetiku.

Když se ale přirozená rovnováha naruší, například příliš častým mytím, parfémovanými produkty nebo nevhodným spodním prádlem, může se objevit podráždění, pálení či infekce.

Odborníci proto doporučují místo intenzivní hygieny jemnou a pravidelnou péči, což je důležité především v létě.

I do letního žáru

V letních měsících oceníte výhody BB a CC krémů, kterými snadno nahradíte hutné make-upy nevhodné do horka. BB a CC umějí sjednotit odstín pleti, vyhladit ji a rozjasnit tak, že působí přirozeně a svěže i v té největší letní výhni. Zakryjí nedokonalosti, ale zároveň si tvář zachová lehkost a přirozený vzhled, který vydrží celý den.

Aplikujte je tak, že nanesete na pleť přiměřené množství krému a rozetřete. Pro lepší zakrytí drobných nedokonalostí můžete použít vetší množství a štětcem nebo jemnými poklepy prstů jej navrstvit na požadované místo.

Tělo chce své

Letní péče o tělo vyžaduje intenzivní je hydrataci, ochranu před UV zářením, výživu a regeneraci. Základem je každodenní používání lehkých hydratačních krémů nebo gelů, ochrana pokožky produkty s SPF a pravidelné ošetření po opalování. Kůži je nutné vyživovat po každém slunění. Vybírejte taková tělová mléka a oleje, které jí dodají potřebnou vláhu.

Lehká tělová pěna Coconut & Orange Vibes, 95 % přírodních složek, cena139 Kč
Pleťová voda a tonikum v jednom s hydrolátem růže damašské a třetihorní termální vodou z Podhájské, lze i jako osvěžující mlha, cena 371 Kč
Omlazující CC krém Skin Perfect, SPF 30, v jednom kroku krycí efekt, intenzivní anti-ageing a UV ochrana, cena 690 Kč
Dvoufázový bio tělový sprej Mix Me Citrus Fresh pro okamžitou i dlouhodobou hydrataci, s pečujícími oleji a rostlinnými hydratačními látkami, cena 278 Kč
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Celé tělo pravidelně a vydatně ošetřujte hydratačními tělovými krémy, balzámy či mléky. Při výběru vhodného produktu se řiďte nejen jeho konzistencí a příjemnou vůní, ale především složením a použitými ingrediencemi.

Výborný hydratační efekt mají například glycerin, výtažky z aloe vera, kyselina hyaluronová, kakaové a bambucké máslo a podobně. Pro suchou, citlivou či podrážděnou pokožku jsou nejvhodnější přípravky bez obsahu olejů, sulfátů a parfemace.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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