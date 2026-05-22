Letní sezona patří květinám – a to v celé jejich kráse. Od drobných něžných vzorů až po výrazné, téměř tropické motivy. Letos frčí hlavně vzdušné materiály a střihy, které nechají vyniknout nejen potisku, ale i siluetě.
Maxi sukně, midi šaty i lehké tuniky se stávají základem šatníku. Romantiku podtrhne třeba blankytně modrá maxi sukně s květovanou bordurou nebo krémové midi šaty se subtilními květy.
Pokud toužíte po výraznějším looku, sáhněte po bordó kalhotách s květinovou výšivkou či tropických minišatech. Skvělým hitem jsou i saténové materiály – například midi sukně nebo kalhoty, které působí luxusně a přitom uvolněně.
Kombinování květinových vzorů má letos jedno pravidlo – nebát se. Jemné květy krásně ladí s jednobarevnými kousky v neutrálních tónech, ale klidně je můžete ozvláštnit i kontrastními doplňky, jako je žlutá šála nebo sandálky s výraznou květinou.
Na chladnější večery přijde vhod zelený svetřík s bílými kvítky, který outfit zjemní a propojí. A pokud chcete outfit dotáhnout k dokonalosti, nezapomeňte na detaily – květinové motivy na botách nebo drobné výšivky dodají celku osobitost. Letos zkrátka platí jediné – čím víc květů, tím větší styl.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.