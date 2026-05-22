Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jako na rozkvetlé louce. Teplé jarní dny volají po květovaném vzoru

Květiny letos nekvetou jen v zahradách a na loukách, ale i v ulicích. Letní móda se zahalila do romantiky, barev a jemnosti, která sluší každé postavě. A není divu: květinové vzory jsou hravé, ženské i odvážné – stačí si vybrat ten pravý a rozkvést do krásy.
Květovaná móda

Květovaná móda | foto: C&A

Šaty s páskem v pase zdobené barevnými květy, cena 899 Kč
Pudrové šaty s vyšívanými květy, cena 1999 Kč
Modrá midi sukně v pase do gumy je zdobena bílými květy, cena 1699 Kč
Zelený svetřík s bílými kvítky se hodí pro chladnější večery, cena 1749 Kč
16 fotografií

Letní sezona patří květinám – a to v celé jejich kráse. Od drobných něžných vzorů až po výrazné, téměř tropické motivy. Letos frčí hlavně vzdušné materiály a střihy, které nechají vyniknout nejen potisku, ale i siluetě.

Maxi sukně, midi šaty i lehké tuniky se stávají základem šatníku. Romantiku podtrhne třeba blankytně modrá maxi sukně s květovanou bordurou nebo krémové midi šaty se subtilními květy.

Pokud toužíte po výraznějším looku, sáhněte po bordó kalhotách s květinovou výšivkou či tropických minišatech. Skvělým hitem jsou i saténové materiály – například midi sukně nebo kalhoty, které působí luxusně a přitom uvolněně.

Kombinování květinových vzorů má letos jedno pravidlo – nebát se. Jemné květy krásně ladí s jednobarevnými kousky v neutrálních tónech, ale klidně je můžete ozvláštnit i kontrastními doplňky, jako je žlutá šála nebo sandálky s výraznou květinou.

Na chladnější večery přijde vhod zelený svetřík s bílými kvítky, který outfit zjemní a propojí. A pokud chcete outfit dotáhnout k dokonalosti, nezapomeňte na detaily – květinové motivy na botách nebo drobné výšivky dodají celku osobitost. Letos zkrátka platí jediné – čím víc květů, tím větší styl.

Šaty s páskem v pase zdobené barevnými květy, cena 899 Kč
Pudrové šaty s vyšívanými květy, cena 1999 Kč
Modrá midi sukně v pase do gumy je zdobena bílými květy, cena 1699 Kč
Zelený svetřík s bílými kvítky se hodí pro chladnější večery, cena 1749 Kč
16 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nehty jako zrcadlo. Při manikúře je nezapomeňte upravit, ale i opečovat

Pravidelná péče o nehty, jejich okolí a ruce se vyplatí a nezabere spoustu...

Upravené a opečovávané ruce a nehty o nás vypovídají víc, než si myslíme. Zeptali jsme se manikérky a majitelky salonu Stanislavy Meleny na základní pravidla péče, aktuální přístupy i drobnosti,...

Vitamín C jako trend v ulicích. Svezte se na citronové vlně

Prožít slunečné dny v zářivě žlutých šatech? Ano, je to splněný sen o létě a...

V kuchyni jsou jako doma, ale teď se nám dostaly i do módního světa. Citrónové potisky i zářivá žlutá barva zkrátka jedou a vedou! okusíte letos tento kyselý trend?

Oblékněte si nevinnost. Bílá barva jaru sluší, nosit ji může každý

Oblekové kalhoty s širokými nohavicemi se hřejí na módním výsluní už...

Pokud se neřadíte mezi ženy, které za každou cenu podléhají módním diktátům, jistě najdete zalíbení v bílé barvě. Je nadčasová, mladistvá, elegantní a hlavně – sluší všem. Na aktuální sezónu je jako...

Užijte si voňavý máj. Tyto jarní kosmetické novinky jsou přesně pro vás

Dodejte i vlasům potřebnou vzpruhu

Květen je časem lehkosti, svěžesti a probouzející se krásy. Pleť i vlasy touží po hydrataci, jemnosti a nové energii. Dopřejte si malé rituály, které rozzáří vaši pokožku i náladu a připraví vás na...

Každý den o půl kila lehčí. Zkuste recepty s mandlovým mlékem

„Miluji ovoce ve všech podobách a mandle je ta, která pro mě v likérech...

Žádná jiná alternativa mléka neobsahuje tolik vitaminů a minerálů jako mandlové mléko. Chutná báječně sladce a pomůže vám na cestě k vaší vysněné váze. Prozradíme vám, jak na to.

Jako na rozkvetlé louce. Teplé jarní dny volají po květovaném vzoru

Květovaná móda

Květiny letos nekvetou jen v zahradách a na loukách, ale i v ulicích. Letní móda se zahalila do romantiky, barev a jemnosti, která sluší každé postavě. A není divu: květinové vzory jsou hravé, ženské...

22. května 2026

Města jako hřiště: Češi objevují ulice skrze hry

Komerční sdělení
Města jako hřiště: Češi objevují ulice skrze hry.

Zábava se vrací ven. Zatímco ještě nedávno jsme trávili volný čas hlavně na obrazovkách nebo v uzavřených prostorech, dnes lidé znovu objevují města, tentokrát jako herní prostor. Gamifikace...

21. května 2026

Každý den o půl kila lehčí. Zkuste recepty s mandlovým mlékem

„Miluji ovoce ve všech podobách a mandle je ta, která pro mě v likérech...

Žádná jiná alternativa mléka neobsahuje tolik vitaminů a minerálů jako mandlové mléko. Chutná báječně sladce a pomůže vám na cestě k vaší vysněné váze. Prozradíme vám, jak na to.

21. května 2026

Vitamín C jako trend v ulicích. Svezte se na citronové vlně

Prožít slunečné dny v zářivě žlutých šatech? Ano, je to splněný sen o létě a...

V kuchyni jsou jako doma, ale teď se nám dostaly i do módního světa. Citrónové potisky i zářivá žlutá barva zkrátka jedou a vedou! okusíte letos tento kyselý trend?

20. května 2026

Nehty jako zrcadlo. Při manikúře je nezapomeňte upravit, ale i opečovat

Pravidelná péče o nehty, jejich okolí a ruce se vyplatí a nezabere spoustu...

Upravené a opečovávané ruce a nehty o nás vypovídají víc, než si myslíme. Zeptali jsme se manikérky a majitelky salonu Stanislavy Meleny na základní pravidla péče, aktuální přístupy i drobnosti,...

19. května 2026

Užijte si voňavý máj. Tyto jarní kosmetické novinky jsou přesně pro vás

Dodejte i vlasům potřebnou vzpruhu

Květen je časem lehkosti, svěžesti a probouzející se krásy. Pleť i vlasy touží po hydrataci, jemnosti a nové energii. Dopřejte si malé rituály, které rozzáří vaši pokožku i náladu a připraví vás na...

18. května 2026

Oblékněte si nevinnost. Bílá barva jaru sluší, nosit ji může každý

Oblekové kalhoty s širokými nohavicemi se hřejí na módním výsluní už...

Pokud se neřadíte mezi ženy, které za každou cenu podléhají módním diktátům, jistě najdete zalíbení v bílé barvě. Je nadčasová, mladistvá, elegantní a hlavně – sluší všem. Na aktuální sezónu je jako...

17. května 2026

Chyťte do ruky pero. Psaní deníku má vliv na sebevědomí, osobní růst i klid

ilustrační snímek

Dost možná jste si deník psali naposledy jako děti. Odborníci po celém světě se ale shodují, že to má nesporné výhody i v dospělosti. Srovnáte si myšlenky, zlepšíte paměť a budete kreativnější. Tak...

16. května 2026

Domácí péče o tělo. Hýčkejte pokožku solí, smetanou i medem

Ranní sprchování, stejně jako to večerní, má také svůj velký význam.

Milé dámy, dopřejte si čas jen pro sebe, pár chvil hýčkání, během kterých se zaměříte na svou pleť, vlasy i pokožku celého těla. Využít se k tomu dá řada domácích ingrediencí.

15. května 2026

Stylová na jaře. Do májových dnů vyneste vzdušnost a svěžest

Lehký pléd v jemné meruňkové barvě nenápadně schová paže a zároveň dodá outfitu...

Móda může být uvolněná a zároveň skvěle sladěná. Vyzkoušíte letos nové potisky, vzdušné pleteniny, nebo vsadíte na neodolatelné jarní barvy?

14. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Štíhlá i bez diety? Vsaďte na přirozené pomocníky: tvaroh a zeleninu

Tvaroh obsahuje pomalu stravitelné bílkoviny, které zasytí na dlouhou dobu a...

S těmi nejlepšími jarními pomocníky snadno zhubnete a přitom si pochutnáte. Nevěříte, že to jde?

13. května 2026

Vlasy mají být korunou krásy. Díky těmto domácím pomocníkům se to podaří

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Která žena by nechtěla mít krásné, zdravě vypadající kadeře? I s tím vám dokážou pomoct suroviny, které najdete doma… stačí e jen umět správně použít.

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.