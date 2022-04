Každá květina nese svůj výjimečný význam a jejím prostřednictvím můžeme vyjádřit vše, co toužíme druhým sdělit a nechceme či neumíme to říci nahlas nebo do očí.

Hned jak květinám začnete rozumět, můžete zkusit experimentovat s různými vonnými kombinacemi, a tak jednoduše dát svým blízkým a milovaným najevo, jaké city k nim chováte.

Třeba lilie, která je velmi často součástí květinových vůní, vyjadřuje přátelství, oddanost, čistotu a soucit.

Růže je zase květinou lásky, vášně i diskrétnosti a v jejím případě také záleží na barvě, kterou nese. Červená vyjadřuje upřímnou lásku, fialová pokoru, tmavě růžová vděčnost a světle růžová symbolizuje dokonalé štěstí a něžnost.

Pokud zatoužíte vyjádřit vytrvalost a důstojnost, pak určitě volte magnólii.