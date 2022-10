Květové vody se řadí mezi relativně mladé kosmetické produkty. Na trhu jsou sotva pár let, ale stejně jako další rostlinné záležitosti se rychle staly velmi populárními. Hydroláty nebo hydrosoly, jak se jim jinak říká, se vytvářejí celkem jednoduchým způsobem. Rostliny, celé, nebo jen květy či listy, se ponoří do nádoby s destilovanou vodou a zahřejí.

Květové vody jsou tedy ve výsledku dost podobné éterickým olejům, liší se jen tím, že jsou jemnější, a proto jsou vhodné k přímé aplikaci na kůži. A právě pokožce dělají hodně dobře – hydratují ji, osvěžují, zklidňují.

Jen je nutné vybrat tu správnou květovou vodu, která vám udělá radost na těle, ale i na duši.

Růžová voda

Je ideální pro normální až suchou pokožku, má zklidňující účinky, pleť jemně tonizuje a hydratuje. Využijete ji pro každodenní čisticí rutinu, má totiž skvělé antibakteriální a antioxidační vlastnosti. Nejlepší je vodu používat po odlíčení, aby odstranila zbytky nečistot i odličovacího produktu.

Také si dovede poradit s vyrážkou, oteklýma očima nebo s drobnými popáleninami. Navíc překrásně voní, takže není od věci přidat si ji do koupele, ale i do vody na pití nebo do moučníku.

Říká se, že tři lžičky růžové vody denně užité vnitřně zatočí se stresem a napětím. Ocení ji ale také vlasy, hlavně ty vysušené. Po umytí do nich nastříkejte trochu růžové vody a běžně je upravte, toť vše. Neexistuje žádné předem určené množství, nikdy si jí nedáte moc, nebo málo, prostě si ji dopřejte podle vlastní libosti.

Mátová voda

Ze všech květinových vod je mátová nejvíc osvěžující, chladivá a nakopávací, dodává energii ve velkém. Vystupuje coby přírodní toner, mlha na obličej, přípravek proti vypadávání vlasů i jejich nežádoucímu maštění.

Můžete ji aplikovat na pokožku hlavy i celého těla, určitě ale také na nohy, které osvěží, a přitom si poradí s hrubou pokožkou na patách.

Meduňková voda

Někdy se o ní mluví jako o živé vodě, dokáže povzbudit i tonizovat pokožku. Povadlá a zašedlá pleť ji na sobě ucítí ráda, stejně jako ta aknózní a mastná. Meduňkové pohlazení pokožku zklidní, poradí si se začervenáním i podrážděním, umí zatočit také s lupy.

Heřmánková voda

Extra tip Květové vody jsou často využívány i v aromaterapii, přírodní cestou mohou pomoci například od bolesti hlavy nebo při žaludečních potížích.

Stejně jako růžová voda je i ta heřmánková doporučována všem typům pleti, zejména té citlivé a suché, už jen proto, že vyrovnává pH pokožky a zjemňuje ji.

Pokud zrovna není heřmánek rostlinkou, na kterou máte alergii, mohl by vám v podobě květové vody v mnohém pomoci. Především se dá použít jako toner na konci čisticího rituálu. Jemně odstraňuje všechny zbytky nečistot a pomáhá rozjasnit a vyrovnat pleť.

Hezky vychlazená heřmánková voda z lednice se hodí na černé kruhy pod očima a obecně k osvěžení oblasti kolem očí. Docení ji všechny blondýnky, jejich vlasům dodá rychle lesk.

Levandulová voda

Podobně jako její kolegyně je vhodná pro všechny typy pleti, zejména pro tu velmi citlivou a mastnou, dovede totiž stahovat póry a bojovat s akné. Cizí jí nejsou ani ekzémy a nejrůznější vyrážky, klidně i na pokožce hlavy, kde na nějaké problémy vyzrajete mastičkou asi těžko.

Na vlasy se doporučuje také v případě, že zápasíte se suchou a krepatící se kšticí.

Nastříkat si trochu levandulové vody na polštář, to je přímá cesta k řešení nespavosti. Levandule totiž uklidňuje a ulevuje od stresu. Aplikujte ji také na místa, kde pulzuje tep, aby se intenzivně rozvoněla. Dobrá je i na uvolňující masáže, funguje ale také jako přírodní repelent.