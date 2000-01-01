náhledy
Džínovina z módy nikdy nevyjde. Letní nádech jí dodá drobný květinový potisk, který je momentálně velkým trendem. I riflové kraťasy díky němu okamžitě působí něžnějším, dívčím dojmem. Komplet bermud a bundičky je praktický a skýtá řadu možností kombinování. Cena 974 Kč
Autor: Zara
Ženy vyznávající minimalistický styl oblékání se květinovým dezénům často vyhýbají. Jak ale vidíte, i tyto dva zdánlivě protichůdné trendy mohou jít ruku v ruce. Střízlivému architektonickému střihu oděvu něžný potisk nesmírně sluší. A vám bude taky. Cena 699 a 999 Kč
Autor: Reserved
Tahle růžová sukně plná rozkvetlých poupat vám udělá perfektní službu. Můžete ji kombinovat v ležérním duchu, jako vidíte na modelce, ale hodí se i na společenské události, jako je třeba zahradní party nebo letní svatba. V tom případě stačí přidat elegantní košili, kterou do sukně zastrčíte, a žabky vyměnit za lodičky. Cena 1199 Kč
Autor: Reserved
Motiv vlčích máků působí ve spojení s blankytnou modří takřka pohádkově. Tyto šaty navíc díky důmyslnému střihu dokážou krásně zdůraznit pas a vymodelovat ženské křivky. Tyto šaty unosíte do města, do práce, ale i na slavnostnější příležitosti. Cena 1199 Kč
Autor: Reserved
Hledáte pohodlné a elegantní letní kalhoty, ve kterých vám to bude slušet i na důležité pracovní schůzce? Právě se na takové díváte. Bílé kalhoty s výraznými květy se hodí pro každý typ postavy a skvěle se kombinují se vším, co vás šatník ukrývá. Cena 999 Kč
Autor: Mango
Splývavé šifonové šaty s důmyslným řasením a rozpitým florálním vzorem oceníte na pláži, ale i na zahradní slavnosti. Hodí se ale spíše pro drobnější ženy, jelikož mohou rozšiřovat. Cena 999 Kč
Autor: H&M
Pokud si nepotrpíte na divoké vzory, ale přesto chcete květy pozvat do svého šatníku, sáhněte po elegantní černobílé variantě. Tyto šaty budou perfektní volbou na pracovní schůzku i na procházku městem. Cena 650 Kč
Autor: C&A
Pestrobarevné tričko s výraznými akvarelovými květy je natolik výrazné, že si zaslouží na v outfitu vyniknout. Nejhezčí bude kombinace s dlouhou bílou sukní nebo s džínami ve světlém odstínu denimu. Cena 250 Kč
Autor: C&A
Volné kalhoty do půli lýtek, tzv. culottes, jsou hitem již několik sezón. Ty z chladivé viskózy jsou do horkých dní jako stvořené. Abstraktní květinový vzor z nich dělá hlavní prvek outfitu, top tedy volte raději jednoduchý. Cena 749 Kč
Autor: Bonprix