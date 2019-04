Miminku hrozí dehydratace

U miminek po narození není podkožní tuk ještě plně vyvinut, tím si neumí udržet vlastní teplotu. Kožní bariéra novorozenců je stále vysoce propustná, vstřebávání látek je rychlé a masivní, dokonce 2x vyšší než u dospělých. Nesmíme též zapomínat na tzv. okluzní vlivy – pleny, které způsobují vyšší průnik látek do kůže.

Pozor si dejte i u batolat

U batolat a dětí do dvou let je bariérová funkce ještě omezena z důvodu, že se netvoří ochranný kožní film. Od dvou let je již tato funkce plně vyvinuta.

Jak se o kůži dětí starat?

Existuje názor, že kůži není třeba promazávat, že si pomůže sama… avšak po koupeli může být kůže vysušena a je tak potřeba jí důkladně hydratovat a promazat. Ke koupání miminek a dětí používejte produkty s neutrálním nebo mírně kyselým pH.

TIP: Pro šetrné mytí jemných dětských vlásků a těla použijte Extra vyživující mycí gel Mixa Baby, který je obohacen o mandlový olej a při každém použití tak hydratuje a vyživuje dětskou pokožku.

V dnešní době existuje mnoho produktů, které jsou určeny přímo pro dětskou pokožku. Z galenické formy volíme spíše krémy nebo mléka. Ty by neměly obsahovat dráždivé složky se sklonem ke vzniku alergických reakcí. Z důvodu vyššího vstřebávání hrozí riziko intoxikace např. při použití látek s vyšším obsahem kyseliny salicylové nebo borové.

Kůže by měla být promazávána 1x denně, pokud nejsou přítomny známky kožního onemocnění, nejčastěji atopického ekzému, kdy je potřeba kůži mazat i několikrát během dne.

Z fytosloučenin jsou vhodné např. přípravky s obsahem bambuckého másla, pupalkového oleje nebo ovsa.

TIP: Zklidňující tělové mléko Atopiance od značky Mixa je určené pro velmi suchou, citlivou pokožku s tendencí ke svědění a nepohodlí, znepříjemňující každodenní život. Potěší nejen vaši pokožku, ale také pokožku vašeho miminka.

Velmi důležitá je také ochrana kůže pod plenou, kde hrozí riziko zapaření pokožky. Měla by být ošetřena pravidelně např. s přípravky s obsahem panthenolu popř. krému nebo pasty s antimykotickým účinkem.

Dětská pokožka a sluneční záření

Do 3 let věku dítěte by nemělo být vystavováno slunečnímu záření, pokud nepoužijete krém s UV faktorem 50+. Pro dětskou pokožku jsou speciálně určeny krémy s tzv. minerálními filtry, které zaručí, že je po aplikaci UV záření odráženo od povrchu kůže. Krémy navíc účinkují ihned po namazání. Pokud se dítě koupe, tak je nutné i voděodolné přípravky aplikovat opakovaně, aby nedošlo ke spálení pokožky.