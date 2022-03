Krása je sice ryze individuální záležitost, když se ale vidíte v zrcadle a máte pocit, že se na vás dívá úplně cizí a značně schvácená osoba, je jasné, že je něco v nepořádku.

Unavená pleť s šedivým nádechem není jen kosmetický problém, hlavním spouštěčem negativních změn totiž obvykle bývá něco, co se děje uvnitř.

Někdy je to jen nepříjemná skutečnost, že je venku třeba zima, pošmourno a nevlídno, to psychice dobře nedělá, jindy je to vyloženě stres a napětí nebo ještě něco vážnějšího. Na pleti se nejvíc odráží onemocnění jater, ledvin či sleziny.

Ale nebudeme hned myslet na nejhorší. V první řadě se zkuste zamyslet nad svým životním stylem: Dobře jíte, spíte, pijete, měla by z vás vaše pleť radost? Jestli si myslíte, že ne, odpusťte si odpolední kávu (čaj nebo voda bude stačit) a pojďte něco změnit!

Extra tip Nejlépe pokožku rozjasní klid, pohoda, dobrá nálada a dostatek spánku. Jestli ani tohle spolu s pitným režimem nepomáhá, zkuste koupel plnou energie: rozmarýn, chmel nebo levandule vás zaručeně nakopnou!

Dodejte barvu

Vypadáte pobledle? Ztratila vaše tvář barvu? Aby ne, sluníčko se na dlouhé měsíce ztratilo a kdo se zrovna nevrátil z dovolené v exotické destinaci nebo ze solária, jinak než šedě nevypadá. Proto víc než kdy jindy platí, že bez tvářenky není make-up kompletní. Svěží vzhled bude zaručen! Volte hodně světlé odstíny, meruňkový a jemně narůžovělý, a nanášejte je na lícní kosti. Nezapomeňte tvářenku rozetřít doztracena, aby vám na obličeji nevznikly nevzhledné barevné pruhy.

Stop povadlé pleti

Únava se podepisuje na kondici pleti docela intenzivně, v boji proti mdlé barvě a kruhům pod očima zkuste regenerační sérum nebo kúru s koenzymem Q10. Jde o látku podobnou vitaminům, která se podílí v těle na všem, k čemu je potřeba energie. Spolu s vitaminy C a E funguje jako antioxidant, vyživuje kůži do hloubky a s unavenou i vrásčitou pletí si hravě poradí.

V každém případě sáhněte po prostředku na regeneraci a oživení pleti, po masce, peelingu, výživných ampulkách či séru, prostě po něčem „navíc“.

To správné líčení

Hodně tmavé odstíny rtěnky a očních stínů nevypadají na unavené pleti dobře, jen nevyžádaný stav zvýrazní. Chcete-li vypadat víc svěže, zvolte světlé barvy – růžová a tělová, to bude to, co vás rozzáří. Make-up by měl jít klidně až do žlutého odstínu, udělá lepší službu než oranžový. Vyzkoušejte také banánový odstín pudru. Je univerzální a pomůže hlavně v T-zóně, dovede skrýt tmavé kruhy pod očima i rozjasnit oční okolí. Stačí jej nanést v silnější vrstvě, nechat chvíli působit a pak přebytky oprášit.

Velké i malé změny

Mdlá a vyčerpaná pleť někdy vyniká také nerovnoměrným barevným odstínem. Jako rychlou pomoc zkuste aplikovat tónovací krém, který barvu alespoň dočasně sjednotí, nebo to vezměte od základů a vyřešte problém celkovou detoxikací, jež s pletí zakrytou šedým závojem obvykle zatočí. Jinak pleť vždy důkladně odličujte a čistěte, hodně pijte, nejlépe vodu s citronem, a všímejte si toho, co jíte.