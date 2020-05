Naše psychika: Přemíra vnitřní horkosti Růžovka propuká většinou u žen. Jaký je důvod? * Ženy jsou od přírody citlivější než muži a raději v sobě zadržují to, co jim vadí, než aby šly do přímého konfliktu.

* Tohle zadržování nespokojenosti, hněvu, vzteku a dalších negativních emocí poté vede k hromadění vnitřního tlaku, který v nich bublá jako vroucí voda pod pokličkou. Vzniká přemíra horkosti a ta jednoho dne exploduje (proto ta červená barva na kůži). * V takových případech pomůže jediné: učit se otevřenosti i v nepříjemných sděleních, nepředstírat pohodu, když uvnitř cítíme opak, pochopit, že správná komunikace není cesta ke konfliktu, nýbrž způsob, jak vyjádřit své pocity. * Ne náhodou se vyrážka objevuje výhradně na obličeji. Je to proto, abychom se zbavili studu nejen za to, jak vypadáme, ale především za to, co potřebujeme k tomu, abychom byli v životě opravdu spokojení. * Je potřebné naučit se mít rádi sami sebe a vhodným způsobem (ne výčitkami či křikem) dávat najevo, co mi vadí. Není přece hřích mít svá vlastní přání, touhy a potřeby a říct o nich druhým. I to se dá udělat s klidem a láskyplně.