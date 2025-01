Císařovna posedlá krásou. Vyzkoušejte tajné triky půvabné Sissi

Císařovniny recepty krásy Růžová voda: Používala ji jako osvěžující přípravek v horku nebo jako parfém, omývala se jí, obklady s růžovou vodou řešila drobné nerovnosti pokožky a pupínky. Osvěžující vodu si můžete vyrobit, potřebujete jen 100 g čerstvých růžových lístků a čtvrt litru destilované vody. Zahřejte ji na 60 °C a plátky z růží do ní naložte. Zakryjte a nechte stát tři dny na teplém místě. Sceďte a uložte ve sklenici v chladu. Růžová voda osvěžuje, hydratuje, projasňuje, zjemňuje a zklidňuje. Vysoký obsah antioxidantů navíc podporuje hojení pokožky. Dá se používat i jako odličovač, odstraní make-up a vyčistí pleť.

Maska na vlasy: Spojte jeden vaječný žloutek se třemi lžícemi brandy. Přidejte několik kapek medu a olivového oleje. Vše dobře smíchejte a naneste na suché vlasy. Pro větší účinek zakryjte hlavu nahřátým plátýnkem a nechte půl hodiny působit. Maska vlasy vyživí, vyhladí a zregeneruje. Ideální je kadeře zabalit potravinovou fólií, přes ni hlavu omotat ručníkem a nechat účinkovat. Klidně i pár hodin, podle možnosti. Vlasy nakonec umyjte obvyklým způsobem.

Koupel v kozím mléce: Dopřávala šiji i na cestách. Aby o svou péči nepřišla, cestovala se stádem koz, protože mléko muselo být za každou cenu čerstvé. Mléko je bohaté na antioxidanty, minerální látky jako vápník, hořák, draslík a fosfor nebo vitaminy A, B,C,D a E. Obsahuje také AHA kyseliny, které hydratují, zvláčňují a jsou protizánětlivé. Pomáhá jemně odstraňovat odumřelé kožní buňky a podporuje jejich obnovu, čímž zanechává pokožku hladkou a zářivou. Postačí jím naředit vodu nebo se prodávají mýdlové vločky, které se přidají do koupele.

Lázeň v olivovém oleji: Praktikovala ji také, ponořila se do kádě plné asi 35 litrů teplého oleje. Pochvalovala si přitom blažené pocity. Olej proniká hluboko do pokožky, vypíná ji a váže na sebe vlhkost, zvyšuje elasticitu kůže, hojí a brzdí projevy stárnutí. Koupel v oleji, který jen vlijete do teplé vody, pomůže ke zjemnění kůže na rukou a na chodidlech. Prospívá vlasům, posiluje nehty, ulevuje bolestivým kloubům i namoženým svalům. Postačí jeden až dva šálky na vanu. V lázni čtvrt hodinky relaxujte a po ní tělo jemně osušte.

Levandulová voda: Nedala dopustit na levandulovou vodu k osvěžení vzduchu, ale i prádla a pleti. Na přípravu postačí hrst levandule zalít horkou vodou (ne vroucí), nádobu zakrýt, nechat přes noc vylouhovat a druhý den ji přes plátýnko přecedit. Aplikuje se pro zklidnění a zchlazení podrážděné pokožky. Reguluje tvorbu kožního mazu, odstraňuje začervenání pleti, zmírňuje projevy akné, udržuje pH v rovnováze a regeneruje.