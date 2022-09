Korejky patří mezi nejkrásnější ženy světa. Všichni obdivují jejich hladkou, běloskvoucí pleť, husté vlasy a štíhlou postavu. Málokoho napadne, že tato image není jen tak. Asiatky na ní pracují dlouhé roky. Všechny totiž vědí, že čím budou krásnější, tím vyšší budou mít šance bohatě se provdat. Jaké jsou jejich nejlepší triky pro krásu? Tady je pár z nich.

Rýžová maska

V Asii je považována za elixír mládí. Výborně funguje proti vráskám, zašedlé pleti nebo tmavým kruhům pod očima.

Jak si ji připravíte: Do kastrůlku nasypte tři lžíce rýže, zalijte ji trochou vody a uvařte doměkka. Hotovou rýži sceďte, promíchejte se lžící medu a lžící horkého mléka. Rýžovou masku rovnoměrně naneste na obličej, krk a dekolt. Nechte ji působit 1,5 hodiny, poté spláchněte vlažnou vodou.

Výsledný efekt: Rýžová maska dodá pleti vláčnost a vitaminy. Zároveň podpoří i cirkulaci krve, takže pokožka bude odolnější proti stárnutí. Aplikujte ji každý týden.

Pleťový strečink

O tom, že existuje obličejová gymnastika, většina z nás slyšela. V Koreji mají ale svůj vlastní způsob, jak předejít vzniku nových vrásek: písmenkový strečink!

Ideály krásy ve světě Jižní Korea: Korejky touží po obličeji ve tvaru srdce. Ale protože ne každá má to štěstí, většina z nich si nechá upravit obličej od plastického chirurga. V praxi to vypadá tak, že ženě je zlomena čelist na tři části a z prostřední se potom „vyrobí“ špičatá brada. Zákrok je velmi bolestivý a novopečená kráska nemůže dlouhou dobu jíst tuhou stravu. Japonsko: V zemi vycházejícího slunce asi žádná žena nenosí rovnátka. Proč? Protože ideálem jsou krásky s křivými zuby. Ty, které mají souměrný chrup, proto chodí k zubaři, aby jim úsměv trochu (uměle) zdeformoval. Křivozubky prý vypadají roztomileji. Mauretánie: Tady zase platí, že čím je žena tlustší, tím je pro muže přitažlivější. Mladé dívky jsou proto posílány do zvláštních farem, kde se mají vykrmit (jejich denní příjem představuje až 16 tisíc kalorií). Tuk na břiše je totiž základem milostného úspěchu. Tádžikistán: Největším symbolem krásy v téhle zemi je tmavé a srostlé obočí. Místní lidé věří, že ten, kdo ho má, bude mít šťastný osud. Čína: Všechny Číňanky touží mít kůži bílou jako papír. Proto používají speciální bělicí krémy a masky na obličej, které zabraňují opálení pleti.

Jak na to: Řekněte pomalu (a s velkým důrazem) písmenka A - E - I - O - U. Tuhle sestavu opakujte několikrát denně.

Výsledný efekt: Pravidelný písmenkový strečink zpevní vaše obličejové svaly a pokožka pak bude působit pevně a celistvě.

Očista pleti olejem

Korejky moc dobře vědí, že čistá pleť znamená zdravá pleť. Proto kladou důraz na večerní odlíčení. Místo klasické micelární vody používají hydrofilní olej, který pleť vyčistí a zvláční.

Výsledný efekt: Hydrofilní olej používejte minimálně třikrát týdně. Vyčistí vaši pleť a dodá jí i potřebné živiny. Bude v té nejlepší kondici.

Kosmetika z ledničky

Korejky mají zvláštní zvyk. Před tím, než použijí krém nebo pleťovou masku, dají ji do chladničky. Proč? Protože věří, že chladivá kosmetika prokrví, osvěží a vypne pleť.

Zkuste to také: Ještě než použijete jakoukoliv kosmetiku, dejte ji na chvíli do ledničky. Poté ji vklepejte do kůže, lépe se vstřebá.

Výsledný efekt: Vklepáváním studeného krému do pokožky snížíte riziko vzniku vrásek a pleť zůstane déle hladká a mladistvě svěží.

Rýžová voda

Je nedílnou součástí korejských zkrášlovacích rituálů. Obsahuje minerály, vitamin E a také (díky kvašení) speciální bakterie, které prospívají pleti i vlasům.

Jak si ji připravíte: Do kastrůlku nasypte jednu dávku suché rýže a zalijte ji čtyřmi dávkami vody. Směs pečlivě zamíchejte, nechte asi 5 minut louhovat a opět promíchejte. Rýži sceďte. Kalnou vodu přelijte do lahvičky, zavíčkujte a nechte zhruba 3 dny odležet, ať zkvasí. Hotovou rýžovou vodu následně nechte přejít varem. Jakmile vychladne, ihned ji použijte. Výborná je třeba k oplachování obličeje, vlasů nebo se hodí coby náhražka pleťové vody.

Výsledný efekt: Rýžová voda má protizánětlivé účinky. Zesvětluje pigmentové skvrny a sjednocuje barvu pokožky. Korejky ji používají i jako poslední oplach vlasů, předcházejí tím lupům a brzkým šedinám.

Přípravky s hlemýždím mucinem

Hlemýždí sliz mucin objevil španělský onkolog Rafael Abad v 60. letech minulého století. Jde o speciální sekret, který plž vylučuje při sebeobraně. Mucin má pro lidskou kůži regenerační a hojivé účinky, zbavuje ji akné, vřídků, poranění. Zároveň pokožku úžasně zvláčňuje, proto je oblíbenou přísadou kosmetických přípravků Korejek.

Výsledný efekt: Hlemýždí sliz nepůsobí zrovna vábně, ale v kosmetice se „ztratí“. Korejky ho považují za hotový elixír mládí. Mucin zjemňuje vrásky a podporuje pružnost pleti. To ocení hlavně ženy ve zralém věku. Využijte toho i vy!

Lesk místo rtěnky

Používat rtěnku je umění. Obzvlášť, jde-li o výraznější odstín, kde je hned vidět každá chybička. Korejky proto zbytečně neriskují, že jim někdy „ujede ruka“, a místo rtěnky používají lesk. Ten jim také umožní pohrát si s různými barevnými přechody (použijí třeba dva lesky najednou).

Co by vám nemělo chybět v kabelce Opalovací krém: Korejské ženy a dívky ho používají, aby si uchovaly běloskvoucí pleť. Termální voda ve spreji: Dodá vaší pokožce potřebné vitaminy a minerály. Olej na rty: Korejky používají buď růžový, nebo avokádový olej, který je výživný a nelepí. Pokud ho nemáte, použijte aspoň vazelínu nebo balzám na rty v tyčince. Dodají vaší puse vláčnost během dne.

Výsledný efekt: Ústa tak získají mladistvý a šťavnatý vzhled.

Kruhové masáže

Korejky si masírují pleť každý den. Využívají k tomu horké ručníky, které pleť pěkně prokrví. Jak na to: Namočte obličejovou žínku do horké vody a krouživým pohybem masírujte celý obličej (od brady nahoru).

Výsledný efekt: Póry se otevřou a pročistí. Pleť pak bude odolnější vůči prachu, smogu a jiným nečistotám.

Systém 424

Asiatky si čistí pleť systémem 424, který zahrnuje desetiminutový cyklus čištění a péče o pleť.

Jak na to: První 4 minuty věnujte odlíčení obličeje, krku a dekoltu. Použijte hydrofilní olej, který kůži vyčistí a zvláční. Během dalších 2 minut navlhčete japonskou konjakovou houbičku (funguje jako jemný peeling), naneste na ni čisticí pěnu a masírujte obličej. Poslední 4 minuty dopřejte pleti kombinovaný oplach. Co to znamená? Oplachujte ji 2 minuty teplou a závěrečné 2 minuty studenou vodou. Obličej dočistěte pleťovým tonikem, které uzavře póry.

Výsledný efekt: Pleť je prokrvená, hebká a zdravě růžová.