Hydratace a ochrana

Nezbytný je kvalitní krém, který by se měl každé ráno nanášet na tvář i krk. Měl by obsahovat ochranný faktor proti UV záření. Pořiďte si i noční krém, nejlépe stejné značky – jejich účinky se doplňují.

Velmi důležitý je také přísun tekutin (dva až tři litry čisté vody denně) a dostatek spánku. Dopřejte si zvýšený příjem vitaminů, nejlépe v podobě čerstvého ovoce a zeleniny.

Pokožka ocení zejména vitaminy A, B, C a stopové prvky, jako je selen, zinek, lecitin nebo koenzym Q10.

Maskovaná krása

Dopřejte si pleťový zábal nebo masku, které pleti navrátí pružnost a vitalitu. K dostání jsou pleťové masky všech druhů, vybrat si můžete praktické jednorázové balení nebo balení na vícero použití. Masku si dopřejte jednou až dvakrát týdně a řiďte se pokyny na obalu. Vyrobit si ji ale můžete i doma.

Domácí masky na unavenou pleť Jablečná maska s jogurtem

Smíchejte jedno velké nastrouhané jablko s bílým přírodním jogurtem a směs naneste na obličej. Po 20 minutách ji jemně smyjte vodou. Jablečná maska je univerzální: suchou pokožku hydratuje a mastnou pleť zase krásně rozzáří. Rozjasňující banánová maska

Rozmačkejte půlku banánu, přidejte polévkovou lžíci pomerančové šťávy a lžíci medu. Masku důkladně promíchejte, naneste na pleť a nechte působit 15 minut. Pak ji opláchněte vlažnou vodou. Je vhodná pro všechny typy pokožky, která působí unaveně a potřebuje dodat jas a svěžest.

Sérum – vitaminová bomba

Vyplatí se pořídit si také kvalitní sérum. Séra jsou mnohem silnější než krémy, mají totiž vyšší koncentraci účinných látek, které intenzivně obnovují pokožku a pronikají do hloubky. Měla by patřit do základní výbavy pro péči o pleť.

Pravidelné čištění

Základem péče o pleť, a to nejen na jaře, je pravidelné čištění. Večer se nikdy nezapomínejte odlíčit a zbavit pokožku nečistot z celého dne. Použijte pleťové mléko, setřete ho tamponem a pokožku dočistěte pleťovou vodou nebo tonikem. Výborná je také micelární voda. Stejný postup zopakujte i ráno – odstraníte tak maz, který se vytvořil během spánku.

Peeling – hezky do hloubky

Aby byla pleť čistší a zdravější do hloubky, podrobte ji peelingu. Je nutné zbavit ji odumřelých buněk, vyčistit póry a vyhladit ji. Pokožka pak lépe dýchá, vypadá zdravěji, zářivěji a je dokonale připravena vstřebávat látky z dalších kosmetických přípravků. Máte-li kůži však podrážděnou, zarudlou nebo vás pálí, na peeling raději zapomeňte.