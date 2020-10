Pokožku máte nepříjemně napjatou, ve tváři vám přibyly pigmentové skvrny, vrásek máte víc a jsou víc vidět? Tuhle památku na léto určitě nechcete. Dobrá zpráva je, že UV záření ubralo na intenzitě a nastává ideální čas na pleťový restart.

Dopřejte pleti, po čem touží, tedy dostatečnou hydrataci v podobě dostatečné dávky vláhy ráno i večer. A jaké přípravky jsou nejvhodnější?

Efektivní pomoc slibují séra a krémy s obsahem látek, které dokážou povzbudit regeneraci a zpomalit tvorbu nežádoucích linek. Sledujte složení a zaměřte se na kosmetiku s vitaminy A, C a E a především s kyselinou hyaluronovou, což je ingredience, která s pletí dokáže hotové zázraky.

Tato tělu vlastní, vstřebatelná látka se nachází v mezibuněčné hmotě. Dokáže na sebe skvěle vázat vodu (až tisícinásobek své hmotnosti), a dobře tak hydratuje pokožku.

„Působí proti volným radikálům a podporuje tvorbu kolagenu. Vyplňuje prostor mezi kolagenovými vlákny a zároveň působí jako jejich mazivo. Díky tomu pokožce navrací její pevnost, eliminuje tvorbu vrásek a přispívá k jejímu rozjasněnému a zdravému vzhledu,“ přibližuje benefity kyseliny hyaluronové dermatoložka Věra Terzjiská z Perfect Clinic.

Konzistenci přípravku si vyberte podle typu vaší pleti. Zjednodušeně lze říct, že normální až smíšené pleti vyhovují séra a lehčí hydratační fluidy a gelové krémy, zatímco suchá pleť bude vděčná za hutnější krém. A každá pokožka bez ohledu na typ vám bude blahořečit za pravidelné hýčkání v podobě masky.

Síla v séru ukrytá

Sérum nanášejte na dobře vyčištěnou a suchou pleť a dejte jí trochu času, aby mohla vstřebat všechnu životodárnou vláhu. Teprve potom ji ošetřete krémem.

První pomoc ve spreji

Pocit okamžitého osvěžení posk\ytuje mlhovina. Jemně hydratuje a tonizuje pokožku. Aplikujte ji na pleť a poté naneste denní krém nebo ji použijte kdykoliv během dne jako příjemné osvěžení.

Vláha zevnitř

Nezapomeňte, že i když budete investovat tisíce do kosmetiky a salonních procedur, nebude to nic platné, když tělu bude chybět voda. Kromě dostatečného příjmu tekutin můžete přidat i potravinové doplňky, například kapsle Mořský kolagen značky MaxiVita, které jsou obohaceny o kyselinu hyaluronovou a vitamin C.

Masky pro pocit blaha

Dopřejte své pleti pravidelný zkrášlující rituál. Aplikace masky znamená regeneraci a vláhu v jednom a také vzácnou chvilku relaxu.



Experti na suchou pleť

Prospěšné jsou i krémy s hydratačními složkami. Pro suchou pleť je nejvhodnější bohatý krém kombinující výživné a hydratační vlastnosti.

Jak jste na tom?

Nejste si jistá, co vaše pleť potřebuje, nemáte čas na návštěvu dermatologa? Vyzkoušejte online diagnostiku Skinconsult AI, kterou vyvinula značka Vichy. Na základě selfifotografie rozpoznává sedm hlavních známek stárnutí pleti a během několika minut vyhodnotí stav vaší pokožky. Po analýze selfie obdržíte svou personalizovanou matici. Každý znak je obodován na pětistupňové škále: pevnost pleti, vrásky pod očima, tmavé skvrny, póry, jas, jemné linky.