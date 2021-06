Každý odborník vám řekne, že hubnutí a formování postavy se neobejde bez úpravy jídelníčku, aktivního pohybu a cvičení. Kus práce ale mohou odvést i kosmetické přípravky, které vám pomohou s výživou, regenerací, hydratací, pružností, pevností a jasem pokožky.

Mazat a mazat Po každé koupeli, peelingu, zábalu či jiném opečovávání pokožky těla nezapomeňte na důkladné promazání, které jí zajistí výživu a zvlhčení.

Olejování Přípravky s kvalitními rostlinnými oleji jsou pro tělovou péči důležité. Pokožku vydatně hydratují, což je potřeba, a podle dalších obsažených složek umějí řešit i jiné potíže.



Pro potěšení Je potřeba udělat si radost a pohýčkat se. Se znovupoužitelnou koupelovou pěnou (Lush Raspberry Blower, 250 Kč) si vykouzlíte lázeň s hromadou hebké, voňavé pěny, a navíc si s ní jako s bublifukem můžete foukat bubliny.



„Pomeranč“ nechceme

Řeč je samozřejmě o celulitidě neboli pomerančové kůži. S dolíčky a hrbolky zejména a na pozadí, stehnech či břiše bojuje až osm žen z deseti. Mohou za ně podkožní tukové buňky, které zvětší svůj objem a tlačí tak proti povrchu kůže, čímž se omezí průtok krve a lymfy.



Do boje s kily V boji s přebytečnými kily můžete vyzkoušet roll-on Štíhlá Linie (Elixirs and Co, Bio-Bachovky.cz, 334 Kč). Stačí kuličkou nanést na místa, kde pulzuje krev, třeba na zápěstí, spánky nebo okraje rtů. Mělo by vám to pomoci překonat pokušení vzdát své předsevzetí zhubnout a vrátit se ke starým stravovacím zlozvykům.

Pro pevnost Častým problémem, který chceme na své postavě řešit, je zpevnění. K tomu, aby se dostavily účinky pečující péče, jsou důležité hlavně tři zásady: důkladnost, pravidelnost a vytrvalost.

Jak na celulitidu?

* Správný pitný režim, který zásobí celé tělo (i kožní buňky) tekutinou.

* Zdravý vyvážený jídelníček s minimem cukrů a živočišných tuků.

* Aktivní pohyb alespoň 2–3× týdně.

* Před koupelí masáž kůže tělovým kartáčem – zvýší cirkulaci krve. Podobně pomáhá i peeling nebo chladná sprcha.

* Používání vhodných kosmetických přípravků.

Jak zpevnit bříško?

Břicho je jednou z nejproblematičtějších partií. Jeho vzhled záleží na stavu břišních svalů a na množství tuku, které v této oblasti máme. Cviky, které mohou spolu se zdravou stravou a aktivním pohybem pomoci, radí Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

1. Jednoduchý zpevňovací cvik: vkleče střídavě zanožujeme jednu a druhou nohu a předpažujeme ruce, popř. lze střídat pravá paže – levá noha, levá paže – pravá noha. Kombinujeme s protažením zádových svalů v pozici kočky.

2. Náročnější cvik z hlediska síly i koordinace: vleže na zádech zvedneme obě nohy kolmo k zemi a střídavě jednu a druhou sklápíme těsně nad zem. K pokrčenému koleni současně rotujeme protilehlý loket (na snímku). Zkuste 10 opakování, uvolněte, a zvládnete-li, přidejte další sérii.