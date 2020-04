Hydratační koupel s kokosovým mlékem

Na karibských ostrovech to bez kokosových ořechů prostě nejde a co se krásy týče, jsou to opravdoví mágové. Tady už dávno zjistili, že mléko z nich dokonale hýčká pokožku. Výživné kokosové tuky působí například na suchou pleť jako elixír mládí a dodávají jí extra hydrataci – a to třeba i jako lázeň.

Jak na to: šálek kokosového mléka z konzervy smíchejte se dvěma lžičkami medu a lžičkou mandlového nebo slunečnicového oleje. Směs přilijte do vany a relaxujte v ní 20 minut.