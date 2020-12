Sušení vlasů

Mokré vlasy jsou obzvláště citlivé a můžou se snadno polámat. Pokud jste si je zrovna umyla, raději je místo do ručníku zaviňte do staré měkké bavlněné košile. Nasaje do sebe trochu vlhkosti a zamezí nežádoucímu zkrepatění vlasů.