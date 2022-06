Postoj společnosti k tomu, jestli je opálená pokožka krásná, nebo ne, se v průběhu staletí notně změnil. Zatímco dříve bylo zvykem, že honorace je bledá a ti, co fyzicky dřou na polích, jsou řádně opálení, dnes bychom to definovali trochu jinak.

Kdo chce skrýt celulitidu, různé nedokonalosti a pár kilo navíc, ten se opaluje ostošest. Není divu, opálení zamaskuje kdeco a je nesporné, že přirozeně opálená pokožka vypadá zdravě a půvabně.

Jenže to, jak jí docílit, už tak zdravé není. Slunce je jeden z těch dobrých sluhů a zlých pánů, bez něj bychom měli deprese a byla by nám zima, s ním se zaživa smažíme a zatloukáme si tak hřebíček do rakve. Najít míru mezi tím, co je a co není správné, je těžké.

Nicméně slunečnímu svitu se v létě nevyhneme, a to ani v případě, že se nepůjdeme cíleně opékat. Slunce opaluje, i když je schované za mraky, jen těžko se před ním prchá. Pokud ale přece jen plánujete systematický pobyt na sluníčku, připravte se na to. Určitě se to vyplatí!

Ochrana ze všech směrů

Chránit pokožku je potřeba i zevnitř. Příprava na opalování proto startuje tím, že začnete zobat chytré tabletky s betakarotenem nebo aspoň zvýšíte jeho přísun v přirozené formě. To znamená hodně mrkve, meruněk, nektarinek, manga, brokolice nebo hrachu. Čiňte tak pár týdnů před opalováním a ještě i pár týdnů po, opálení déle vydrží.

Po opalování se doporučuje také vitamin E, který má antioxidační účinky a schopnost prodloužit výdrž bronzové barvy kůže. Je obsažen v mléce, másle nebo oříšcích, současně hledejte přípravky na pokožku s velkým množstvím vitaminu E, například arganový olej.

Nezapomínejte pokožku patřičně hydratovat, to jde úspěšně kokosovým olejem, bambuckým máslem, panthenolem či pomocí různých olejů.

Nezbytná péče

Aby se opálená pokožka nezačala hned pár dní po získání kýženého odstínu loupat, doporučuje se udělat si před sluněním peeling. Odumřelé buňky zmizí, pokožka bude vypadat zdravěji. Rozhodně to ale nedělejte bezprostředně před opalováním, kůže je pak citlivější na sluneční záření. A už vůbec ne po, celé úsilí by šlo vniveč.

Na samotné slunění používejte přípravky, které odpovídají vašemu typu pleti. Pro tu mastnější budou lepší fluidy a spreje, na suchou se spíš hodí krémy a oleje. Čím vyšší ochranný faktor, tím lépe.