Jak si upravit trendy obočí? Vsaďte na jemnost a hlavně upravenost

Vypadá to jako maličkost, ale není. Ty dva obloučky nad očima spolehlivě rozhodují o tom, jak bude celý váš obličej vypadat, jaký má výraz. Umíte si obočí upravit podle aktuálních trendů?
Rovnováha, i tak by se dal nazvat trend, který ovládl úpravu obočí v poslední době. Už se netrhá tak zběsile jako v devadesátých letech, ale také se nenechává růst divoce a nekontrolovatelně, jak bylo doporučováno ještě před několika roky.

V současnosti je obočí méně ostře definované, spíš jemné. Odvážlivci si ho nechají zesvětlit, ti ostatní ho jen učešou, a pokud má obočí „slepá místa“, vykreslí je tužkou či odpovídajícím tónem z barevné paletky na obočí.

Téměř neviditelné

Kdo se pyšní světlým obočím, má teď příležitost ukázat ho v plné kráse. Po uhlazení gelem dokonale vynikne, údržbu potřebuje jen minimální.

Totéž platí i pro ty, co ho mají super husté, to ani není nezbytné nijak krotit. Samozřejmě, srostlé obočí u kořene nosu není zcela in, ale to je tak všechno, k čemu je potřeba pinzeta.

Chloupky lze vyčesat nahoru a zafixovat, výsledkem je populární „fluffy brows“ styl.

Bez extrémů

Přestože léta hrál u obočí prim klenutý oblouk, ani ten už není nutností, letí i zcela rovné tvary. Za zmínku ovšem stojí i to, že se nenápadně vrací také tenčí obočí inspirované právě devadesátými léty.

Aktuálně ale nepůsobí tak extrémně – spíš jde o lehce zúžený, minimalistický tvar. Zkrátka, na výběr je celá řada stylů, ale ona rovnováha provází všechny.

Microblading: ano, či ne?

Laminace obočí - nový beauty trend učaroval mnoho žen po celém světě!

Krásně upravené obočí celý den i celou noc, a zcela bez námahy? Ano, přesně na to se nechali zlákat ti, co podlehli módnímu mu beauty trendu „tetování“ obočí... Kosmetická metoda úpravy obočí, při které se do kůže ručně kreslí jemné čárky napodobující skutečné chloupky, dokáže zajistit plnější a přitom přirozeně vypadající obočí. Tato procedura se provádí speciálním nástrojem s drobnými jehličkami, právě pomocí nich kosmetička vpraví pigment do horní vrstvy kůže a vytvoří tenké tahy, které kopírují směr růstu obočí.

Oproti klasickému tetování je microblading jemnější a působí přirozeněji, protože jednotlivé „chloupky“ vypadají realisticky. Efekt vydrží rok až dva, pak pigment bledne a je ho nutné doplnit. Jenže…

Ač je pro mnohé dámy microblading přímo „výhrou v loterii“, pro jiné se změnil v noční můru. Důvodů může být hned několik a jedním z těch zásadních je skutečnost, že pokud chcete jít s dobou, může být pevně daný tvar obočí trochu problém. Jistě, laserem se dá odstranit (skoro) vše, ale jsou to další výdaje, hojení, nejistoty.

Taktéž se může stát, že nebudete spokojeni s výsledkem, protože nové obočí tak zásadně změní váš výraz, že se v podstatě ani nepoznáte. Ani barva nemusí chytit tak, jak byste si původně přáli. Zkrátka rizika tu jsou, ale pro ty, co potřebují definovat zcela chybějící obočí nebo tomu vlastnímu dodat správné umístění při nesouměrnosti tváře, je to pořád malý zázrak.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Základ jarního šatníku? Bundičky. Svůj kousek vybírejte pečlivě

Nepromokavý kabát, cena 999 Kč

Počasí si s námi ještě pohrává, ale my toho nedbáme a ze skříně už vytahujeme jarní svršky. Máte na tyto dny tu správnou bundu?

Dubnová krása: tyto kosmetické novinky vás rozjasní jako jarní sluníčko

jarní kosmetika

Dubnové dny přinášejí novou energii i touhu po svěžesti. Pleť se probouzí ze zimního spánku a žádá si jemnost, hydrataci i rozjasnění. Dopřejte si beauty rituály, které podtrhnou přirozenou krásu a...

Jen pár kilo a rozzářit úsměv. Jarní hubnutí jde i zdravě a v pohodě

Ilustrační fotografie

S prvními slunečními paprsky přichází chuť začít znovu – lehčeji, zdravěji a s větší energií. Jarní očista těla i mysli ale nemusí znamenat drastické diety. Jak hubnout rozumně, bez mýtů a s...

Hip hip mokasíny. Boty, které vznikly z nutnosti, jsou teď naše must have

Mokasíny se hodí nejen k elegantnějším oděvům, ale i k ležérnímu stylu. 999 Kč

I ikonické kousky můžou vzniknout z nutnosti. Na vrcholu popularity zůstávají desítky let, protože v jednoduchosti je zkrátka krása. Jak se z čistě pánské záležitosti, jakou jsou řidičské boty, stala...

Tekutá dieta: zhubněte díky našim koktejlům a polévkám

Ilustrační snímek

Když pijete, zlepšujete látkovou přeměnu, účinně spalujete tuky a zbavujete organismus toxinů. Zkuste naši tekutou „dietu“. Hydratujete organismus a kila zmizí samy.

27. dubna 2026

Pečujte o svou pleť správně od rána až do večera. Poděkuje vám i duše

Pohodlí nade vše! Dámské trenýrky se dají nosit s tričkem nebo podprsenkou jako...

Až si dneska večer při pravidelné hygienické zastávce v koupelně stoupnete před zrcadlo, zkuste si odpovědět na otázku: Proč jsou pro nás kosmetické přípravky a péče vlastně tak důležité?

26. dubna 2026

Lipno na kole: Romantika u jihočeského moře

Komerční sdělení
Lipno na kole: Romantika u jihočeského moře

Když se řekne Lipno, většina lidí si představí zimní lyžování nebo letní koupání. Ale zkuste si představit tohle: ráno vstanete v apartmánu s výhledem na jezero, otevřete okno, do kterého vám proudí...

25. dubna 2026

Základ jarního šatníku? Bundičky. Svůj kousek vybírejte pečlivě

Nepromokavý kabát, cena 999 Kč

Počasí si s námi ještě pohrává, ale my toho nedbáme a ze skříně už vytahujeme jarní svršky. Máte na tyto dny tu správnou bundu?

25. dubna 2026

Podnikání na mateřské? Boj o přežití, který stojí za to

Komerční sdělení
Podnikání na mateřské? Boj o přežití, který stojí za to: Dvě mámy rozjely...

Dvě mámy, minimum spánku, nekonečný seznam povinností… a do toho podnikání. Veronika Ježková a Veronika Výborná rozjely značku Bubliny & Croptopy v době, kdy většina žen řeší hlavně plínky a uspávání...

24. dubna 2026

Rituály nejsou magie. Jsou návratem k sobě, říká Petra Novotná

Komerční sdělení
Rituály nejsou magie. Jsou návratem k sobě, říká Petra Novotná.

Blíží se Čarodějnice – svátek, který měl kdysi i svou temnou stránku. Ženy byly za svou sílu, intuici i odvahu říct vlastní názor označovány za čarodějnice a upalovány. Dnes se k tomuto svátku můžeme...

24. dubna 2026

Jen pár kilo a rozzářit úsměv. Jarní hubnutí jde i zdravě a v pohodě

Ilustrační fotografie

S prvními slunečními paprsky přichází chuť začít znovu – lehčeji, zdravěji a s větší energií. Jarní očista těla i mysli ale nemusí znamenat drastické diety. Jak hubnout rozumně, bez mýtů a s...

24. dubna 2026

Šťavnatá, sexy a plná energie. Získejte pleť dokonalou pro jarní dny

Péče o pleť

Popsala byste svou pleť momentálně jakkoli, jen ne žádným z výše uvedených slov? Místo radikálních zásahů se zaměřte na upravení rutiny, sáhněte po správných produktech a dopřát si můžete i jemnou...

23. dubna 2026

Tekutá dieta: zhubněte díky našim koktejlům a polévkám

Ilustrační snímek

Když pijete, zlepšujete látkovou přeměnu, účinně spalujete tuky a zbavujete organismus toxinů. Zkuste naši tekutou „dietu“. Hydratujete organismus a kila zmizí samy.

22. dubna 2026

Dubnová krása: tyto kosmetické novinky vás rozjasní jako jarní sluníčko

jarní kosmetika

Dubnové dny přinášejí novou energii i touhu po svěžesti. Pleť se probouzí ze zimního spánku a žádá si jemnost, hydrataci i rozjasnění. Dopřejte si beauty rituály, které podtrhnou přirozenou krásu a...

21. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hip hip mokasíny. Boty, které vznikly z nutnosti, jsou teď naše must have

Mokasíny se hodí nejen k elegantnějším oděvům, ale i k ležérnímu stylu. 999 Kč

I ikonické kousky můžou vzniknout z nutnosti. Na vrcholu popularity zůstávají desítky let, protože v jednoduchosti je zkrátka krása. Jak se z čistě pánské záležitosti, jakou jsou řidičské boty, stala...

20. dubna 2026

Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme

Komerční sdělení
Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme.

Trend funkčních nápojů, rostlinných alternativ a chytré výživy roste napříč generacemi, a Starbucks na něj reaguje novinkou, která potěší všechny milovníky kávy i ty, kteří hledají něco navíc. Od...

19. dubna 2026

