Rovnováha, i tak by se dal nazvat trend, který ovládl úpravu obočí v poslední době. Už se netrhá tak zběsile jako v devadesátých letech, ale také se nenechává růst divoce a nekontrolovatelně, jak bylo doporučováno ještě před několika roky.
V současnosti je obočí méně ostře definované, spíš jemné. Odvážlivci si ho nechají zesvětlit, ti ostatní ho jen učešou, a pokud má obočí „slepá místa“, vykreslí je tužkou či odpovídajícím tónem z barevné paletky na obočí.
Téměř neviditelné
Kdo se pyšní světlým obočím, má teď příležitost ukázat ho v plné kráse. Po uhlazení gelem dokonale vynikne, údržbu potřebuje jen minimální.
Totéž platí i pro ty, co ho mají super husté, to ani není nezbytné nijak krotit. Samozřejmě, srostlé obočí u kořene nosu není zcela in, ale to je tak všechno, k čemu je potřeba pinzeta.
Chloupky lze vyčesat nahoru a zafixovat, výsledkem je populární „fluffy brows“ styl.
Bez extrémů
Přestože léta hrál u obočí prim klenutý oblouk, ani ten už není nutností, letí i zcela rovné tvary. Za zmínku ovšem stojí i to, že se nenápadně vrací také tenčí obočí inspirované právě devadesátými léty.
Aktuálně ale nepůsobí tak extrémně – spíš jde o lehce zúžený, minimalistický tvar. Zkrátka, na výběr je celá řada stylů, ale ona rovnováha provází všechny.
Microblading: ano, či ne?
Krásně upravené obočí celý den i celou noc, a zcela bez námahy? Ano, přesně na to se nechali zlákat ti, co podlehli módnímu mu beauty trendu „tetování“ obočí... Kosmetická metoda úpravy obočí, při které se do kůže ručně kreslí jemné čárky napodobující skutečné chloupky, dokáže zajistit plnější a přitom přirozeně vypadající obočí. Tato procedura se provádí speciálním nástrojem s drobnými jehličkami, právě pomocí nich kosmetička vpraví pigment do horní vrstvy kůže a vytvoří tenké tahy, které kopírují směr růstu obočí.
Oproti klasickému tetování je microblading jemnější a působí přirozeněji, protože jednotlivé „chloupky“ vypadají realisticky. Efekt vydrží rok až dva, pak pigment bledne a je ho nutné doplnit. Jenže…
Ač je pro mnohé dámy microblading přímo „výhrou v loterii“, pro jiné se změnil v noční můru. Důvodů může být hned několik a jedním z těch zásadních je skutečnost, že pokud chcete jít s dobou, může být pevně daný tvar obočí trochu problém. Jistě, laserem se dá odstranit (skoro) vše, ale jsou to další výdaje, hojení, nejistoty.
Taktéž se může stát, že nebudete spokojeni s výsledkem, protože nové obočí tak zásadně změní váš výraz, že se v podstatě ani nepoznáte. Ani barva nemusí chytit tak, jak byste si původně přáli. Zkrátka rizika tu jsou, ale pro ty, co potřebují definovat zcela chybějící obočí nebo tomu vlastnímu dodat správné umístění při nesouměrnosti tváře, je to pořád malý zázrak.
Článek vznikl pro časopis Tina.