Pyšníte se štíhlými nožkami? Pak jsou pro vás jako stvořené mini šaty z imitace kůže. Jejich střih poutá pozornost na dolní polovinu těla, zároveň díky zahalenému dekoltu nepůsobí lacině. Rafinované nabírání případně maskuje větší bříško. Kombinujte s kozačkami, klidně i nad kolena. Cena 849 Kč
Autor: Zara
Kožené oblečení nemusí být nutně jen černé nebo hnědé, na toto období se dokonale hodí i všechny odstíny červené. Vínová sukně áčkového střihu ladí jak k neutrálním odstínům, tak i k odvážnějším tónům, například fialové. Cena 1499 Kč
Autor: Zara
S trenčkoty a kabáty se nyní roztrhl pytel. Skvělým řešením, jak nesplynout s davem, je sáhnout po dlouhém kabátu koženého vzhledu. Vhodnější než černá, jež působí drsně, je podzimní hnědá, která se snadno kombinuje. Cena 2399 Kč
Autor: Reserved
I do světa koženého oblečení pronikl trend oversize střihů. Koženková bunda je tím pravým, co ve vašem šatníku možná chybí. Nosit ji totiž můžete až do zimy, a to právě díky její velikosti. Hravě pod ní schováte huňatý svetr nebo kožíškovou vestu. Černou letos nahrazují všechny varianty hnědé, které kombinujte s obuví ve světlejším odstínu. Cena 1799 Kč
Autor: Reserved
Pokud milujete sukně, ale té koženkové se bráníte, protože neodpouští žádné nedostatky postavy, máme pro vás skvělou zprávu – k dostání, a navíc trendy, jsou sukně, které se od pasu dolů rozšiřují. Všechny nedokonalosti tak zamaskují a v kombinaci s kozačkami na podpatku vypadají fantasticky! Cena 1299 Kč
Autor: Mango
Kožené kalhoty dávno nepřísluší jen rockerům a motorkářům, vstoupily i do elegantních šatníků. Pryč jsou doby, kdy se tento kus oblečení nosil upnutý a důkladně kopíroval každý záhyb. Trendem jsou naopak volné nohavice. Abyste jim dodala elegantní vzhled, kombinujte je se sakem a košilí. Pro volný čas se hodí ale i tenisky a mikina. Cena 1299 Kč
Autor: Mango
Mnoho žen má vůči koženým bundám předsudky. Obávají se, že jsou jen pro mladší ročníky. Není to ale pravda, nošení kůže (ani té umělé) nemá věkovou hranici a při správné kombinaci může svou nositelku omladit. Cena 1999 Kč
Autor: Lindex
Univerzální sukně, která nikdy nevyjde z módy, je bezesporu ta pouzdrová. Ta v koženém vzhledu se hodí pro všechny příležitosti a dá na odiv přednosti vaší postavy. Na běžné nošení ji kombinujte s basic bavlněným tričkem, na společenské události doporučujeme přidat halenku nebo kontrastní košili. Cena 859 Kč
Autor: H&M
Ráno zima, odpoledne slunečno – co si obléknout, a jak na nepřízeň počasí vyzrát, je mnohdy složité. Vhodným řešením je koženková vesta s hřejivým beránkem. Nejedná se však o svršek, který by byl hoden společenské události. Hodí se hlavně do práce nebo na procházku městem. Cena 1398 Kč
Autor: C&A