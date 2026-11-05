Pokud si máte představit jediný kožený či koženkový kousek, jako první vám určitě vytane na mysli křivák. Aby ne, je to taková klasika, ale rozhodně to není jediný typ bundičky, který se dá z tohoto materiálu unosit.
Krátká kožená bunda jednoduchého střihu, košilová bunda nebo delší kabátek působí klidněji a snadno nahradí podzimní sako.
Hnědá, vínová či koňaková navíc bývají k obličeji měkčí než černá.
Bát se ale nemusíte ani kalhot. Není potřeba, aby byly těsné jako druhá kůže. Mnohem lichotivější jsou rovné nebo lehce širší nohavice a měkčí materiál, který se při chůzi přirozeně pohybuje.
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Totéž platí u sukní. Těsná mini už není to pravé, naopak skvěle funguje rovný nebo lehce áčkový střih ke kolenům či do půli lýtek.
Přidejte jemný svetr, halenku a kotníkové boty a tvrdost materiálu se krásně zjemní.
Článek vznikl pro časopis Tina.