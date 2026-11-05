Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kůže? Tyto kousky se hodí skoro ke všemu a v lezavém počasí vás podrží

Autor:
  4:30
Nebojíte se výrazných barev ani střihů? Pak bude tato červená paráda určená...

Nebojíte se výrazných barev ani střihů? Pak bude tato červená paráda určená přesně pro vás! Info o ceně v obchodě | foto: Answear.cz

Westernová bunda, cena 9599 Kč
Pásek, cena 1199 Kč
Kabelka ve veluru ze štípané telecí kůže, cena 21 680 Kč
Kožený blejzr z jehněčí kůže je navržen v čisté, moderní siluetě....
11 fotografií
Kůže či koženka už dávno nepatří jen motorkářům a také nemusí být pouze černá. Může mít spoustu odstínů, hodí se skoro ke všemu a dokáže být elegantní.

Pokud si máte představit jediný kožený či koženkový kousek, jako první vám určitě vytane na mysli křivák. Aby ne, je to taková klasika, ale rozhodně to není jediný typ bundičky, který se dá z tohoto materiálu unosit.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Krátká kožená bunda jednoduchého střihu, košilová bunda nebo delší kabátek působí klidněji a snadno nahradí podzimní sako.

Hnědá, vínová či koňaková navíc bývají k obličeji měkčí než černá.

Bát se ale nemusíte ani kalhot. Není potřeba, aby byly těsné jako druhá kůže. Mnohem lichotivější jsou rovné nebo lehce širší nohavice a měkčí materiál, který se při chůzi přirozeně pohybuje.

Čtyři podzimní situace, které zachrání skvěle vymyšlený outfit

Totéž platí u sukní. Těsná mini už není to pravé, naopak skvěle funguje rovný nebo lehce áčkový střih ke kolenům či do půli lýtek.

Přidejte jemný svetr, halenku a kotníkové boty a tvrdost materiálu se krásně zjemní.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Projděte podzimem šik a v teple. Kabáty jsou aktuální must have kousek

Vsaďte na kvalitní materiály, nadčasový střih a klasickou barvu. Model Roxie s...

Chladné dny nemusejí znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Stačí sáhnout po správném kabátu, který vás příjemně zahřeje a zároveň se stane elegantní součástí vašeho podzimního šatníku.

Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu

Hřejivý kardigan je pro podzimní počasí skvělou volbou. Knoflíky na přední...

Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí...

Móda jako z mechu a kapradí. Oblečte se do zelené, podzimu moc sluší

Kabátek z hrubé pleteniny má klidnou barvu, nadčasový styl a dokáže přitáhnout...

Letošní podzim bude ve znamení hlubokých tónů zelené barvy. Ta vnese do našich šatníků klid, tajemství a trochu divoké přírody. Vyzkoušejte balzám pro duši a vneste do skříně trochu mechu a kapradí.

Nebojte se barev. V těchto kouscích si na vás pošmourný podzim nepřijde

Z podzimní kolekce C&A

Podzim a blížící se zima rozhodně nejsou důvodem k nějakým smutkům. A pokud se o radostnou náladu nepostará slunce ani vaše okolí, pomozte si oblečením.

Snídaně jako základ dne? Není třeba, do žádného jídla se nutit nemusíte

Ilustrační snímek

Odnepaměti nám bylo vštěpováno, že bez snídaně se člověk neobejde. Mnozí odborníci na výživu se však shodují, že to není tak úplně pravda... kdy přestává ve zdravém přístupu dávat smysl?

Kůže? Tyto kousky se hodí skoro ke všemu a v lezavém počasí vás podrží

Nebojíte se výrazných barev ani střihů? Pak bude tato červená paráda určená...

Kůže či koženka už dávno nepatří jen motorkářům a také nemusí být pouze černá. Může mít spoustu odstínů, hodí se skoro ke všemu a dokáže být elegantní.

5. listopadu 2026  4:30

Objemné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat. Jak vyvážit proporce?

Ilustrační snímek

Objemné a volné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat ani jí ubírat na půvabu. Stačí si pohrát s proporcemi, odhalit kousek kůže nebo nechat vyniknout křivky. Jak na to, poradí stylistka Kateřina...

4. listopadu 2026  4:30

Nebojte se barev. V těchto kouscích si na vás pošmourný podzim nepřijde

Z podzimní kolekce C&A

Podzim a blížící se zima rozhodně nejsou důvodem k nějakým smutkům. A pokud se o radostnou náladu nepostará slunce ani vaše okolí, pomozte si oblečením.

3. listopadu 2026  4:30

Esenciální olejíčky umí zázraky: levandule ztiší, citrusy nastartují

Ilustrační snímek

Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. Který volit na povzbuzení mysli a který na večerní zklidnění?

2. listopadu 2026  4:30

Snídaně jako základ dne? Není třeba, do žádného jídla se nutit nemusíte

Ilustrační snímek

Odnepaměti nám bylo vštěpováno, že bez snídaně se člověk neobejde. Mnozí odborníci na výživu se však shodují, že to není tak úplně pravda... kdy přestává ve zdravém přístupu dávat smysl?

1. listopadu 2026  4:30

Projděte podzimem šik a v teple. Kabáty jsou aktuální must have kousek

Vsaďte na kvalitní materiály, nadčasový střih a klasickou barvu. Model Roxie s...

Chladné dny nemusejí znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Stačí sáhnout po správném kabátu, který vás příjemně zahřeje a zároveň se stane elegantní součástí vašeho podzimního šatníku.

31. října 2026

Chcete mít letos pohodu na svahu!

Komerční sdělení
Chcete mít letos pohodu na svahu!

Ideální jsou pro to třeba tyto dva kousky výbavy, které vám ukáží nový pohled na zimní sport!

30. října 2026

Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu

Hřejivý kardigan je pro podzimní počasí skvělou volbou. Knoflíky na přední...

Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí...

30. října 2026  4:30

Móda jako z mechu a kapradí. Oblečte se do zelené, podzimu moc sluší

Kabátek z hrubé pleteniny má klidnou barvu, nadčasový styl a dokáže přitáhnout...

Letošní podzim bude ve znamení hlubokých tónů zelené barvy. Ta vnese do našich šatníků klid, tajemství a trochu divoké přírody. Vyzkoušejte balzám pro duši a vneste do skříně trochu mechu a kapradí.

29. října 2026

Když počítání oveček nestačí. Které přírodní metody opravdu fungují?

Ilustrační snímek

Počítáte každou noc ovečky? Nedaří se vám večer dlouho usnout, nebo se probouzíte v půlce noci a do rána už nezaberete? Zkuste těchto pár triků, třeba vám se špatným spánkem pomůžou…

28. října 2026  4:30

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Čtyři varianty podzimní módy. Vyzkoušejte tyto barevné outfity na míru

Ilustrační snímek

Podzimní móda postupně ovládá pulty obchodů i naše ulice. Také pátráte po aktuálních trendech, abyste jim přizpůsobily své outfity? Zkuste monochromatické podzimní barevné ladění.

27. října 2026  4:30

Usměvavá deprese schovává trápení. Jak ji poznat a jak s ní pracovat?

Ilustrační snímek

Usmívají se, pracují, starají se o druhé a na otázku, jak se mají, automaticky odpoví, že dobře. Uvnitř ale mohou bojovat s prázdnotou, vyčerpáním a beznadějí. Usměvavá deprese je zrádná právě proto,...

26. října 2026  4:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.