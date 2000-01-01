náhledy
Pokud hledáte krém, který opravdu vyživí suchou nebo citlivou pleť, Ziaja pleťový krém s olivovým olejem stojí za vyzkoušení. Jemně hydratuje, zjemňuje pokožku a chrání ji před vysušením, aniž by zanechal mastný film. Díky jednoduchému složení ho můžete používat klidně každý den, a to ráno i večer. Cena 54,90 Kč
Autor: Ziaja
BIO detoxikační maska je nabita aktivními ingrediencemi, které rozjasní vaši pleť. Kombinace látek, jako je neem, matcha, spirulina či zázvor, poskytují pokožce dokonalé čištění, drobné abrazivní částečky zajišťují jemný peeling a zároveň vyživují a posilují. Lehká textura se snadno roztírá a citrusové tóny masky osvěží smysly, takže péče o pleť je nejen účinná, ale i příjemná. Cena 329 Kč
Autor: Purity Vision
V zimě ale nesmíme zapomínat ani na ruce, které trpí přechodem z tepla do zimy, suchým vzduchem v místnostech a namáčením třeba při mytí nádobí. Krém na ruce s bio olivovým olejem a vitaminem E je vyživí, a tak budou znovu jemné a hebké. Cena 49,90 Kč
Autor: Alverde
Stačí jedno stříknutí do vzduchu a místnost se promění. Saloos Aroma Sprej Natur Litsea Cubeba dokáže rychle zlepšit náladu a dodat pocit svěžesti. Éterický olej z Litsea cubeba harmonizuje mysl, podporuje soustředění a dodává novou energii, takže se lépe zvládá únava i stres. Sprej zároveň rychle neutralizuje nepříjemné pachy, ať už doma, nebo v kanceláři. Je zcela přírodní, bez syntetických vůní či konzervantů, takže si užijete jen čistou vůni a přírodní účinky. Cena 159 Kč
Autor: Saloos