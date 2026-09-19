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Outdooroví pomocníci pro túru i na kolo. S těmito kousky vás nic nepřekvapí

Lenka Švábová
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ilustrační snímek
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Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
10 fotografií
Naplánujte si trasu a vyrazte. Mobil vezměte do ruky až večer, kdy si s potěšením v aplikaci přečtěte, kolik jste zdolali kilometrů. Je to krásný pocit!

Nečekejte, až vás přepadne vlčí hlad, který vás dožene k prvnímu stánku s rychlým občerstvením. Raději si (i před krátkou cestou) doma připravte svačinu z kvalitních surovin. Pak stačí sáhnout do batohu pro krabičku, která je lehká, odolná, krásně vypadá a jejíž obsah prospěje vašemu zdraví.

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Pojďme se projít

Je jen na vás, zda zvolíte boty s robustní podešví, nebo svá chodidla potrénujete v barefoot obuvi. Zásadní je, aby vám byl každý krok příjemný.

Pohodlí bez displeje

Je lehký a příjemný na nošení ve dne i v noci. Přes aplikaci Garmin Connect zvládne tento náramek monitoring více než osmi desítek sportovních aktivit. A hlavně vás nebude rušit notifikacemi, všechny záznamy si prohlédnete v klidu na mobilu. K dispozici je v několika krásných barvách. Kterou si vyberete?

Tlumicí segmenty tenisek ABZORB 2000 zmírňují nárazy při došlapu a zajišťují měkký krok, cena 4499 Kč
Díky kombinaci vitaminů, minerálů a kolagenu podporuje růst vlasů, přispívá ke zpomalení jejich vypadávání a navíc pomáhá zlepšit stav lámavých nehtů. Doplněk stravy, cena649 Kč
Prémiový rybí olej v kapslích Omega 3 Plus Softgel Caps, cena 390 Kč
Nerezová dóza s bambusovým víčkem, cena 299 Kč
10 fotografií

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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