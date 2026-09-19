Nečekejte, až vás přepadne vlčí hlad, který vás dožene k prvnímu stánku s rychlým občerstvením. Raději si (i před krátkou cestou) doma připravte svačinu z kvalitních surovin. Pak stačí sáhnout do batohu pro krabičku, která je lehká, odolná, krásně vypadá a jejíž obsah prospěje vašemu zdraví.
Pojďme se projít
Je jen na vás, zda zvolíte boty s robustní podešví, nebo svá chodidla potrénujete v barefoot obuvi. Zásadní je, aby vám byl každý krok příjemný.
Pohodlí bez displeje
Je lehký a příjemný na nošení ve dne i v noci. Přes aplikaci Garmin Connect zvládne tento náramek monitoring více než osmi desítek sportovních aktivit. A hlavně vás nebude rušit notifikacemi, všechny záznamy si prohlédnete v klidu na mobilu. K dispozici je v několika krásných barvách. Kterou si vyberete?
Článek vznikl pro časopis Žena a život.