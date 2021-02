Vitaminy

To, že je vitamin C zdravý a posiluje imunitu, víme, ale co má společného s krémy? Je to účinný antioxidant, který zabraňuje volným radikálům, aby poškozovaly buňky. Navíc se významně podílí na tvorbě kolagenu, zmírňuje zánětlivé procesy při akné, brzdí produkci melaninu a působí proti vzniku pigmentových skvrn.

