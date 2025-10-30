Vrásky jsou přirozenou součástí procesu stárnutí. První mimické vrásky, zejména kolem úst, se mohou objevit už kolem dvacátého roku, častější jsou ale kolem pětadvacítky.
Kolem třicátého roku pak přicházejí viditelnější linky, zejména kolem očí.
S přibývajícím věkem se pokožka ztenčuje, vysušuje a ztrácí pružnost a objem. Snižování hladiny kolagenu a elastinu přispívá k tomu, že se tvoří vrásky.
Existují různé typy vrásek, mohou být v různých podobách na různých místech obličeje, na krku, pažích a vlastně kdekoli na těle. Jejich výskyt je individuální a je ovlivněný genetikou, životním stylem, mimikou, ochranou před sluncem a péčí o pleť.
K oddálení vzniku vrásek či k jejich redukci může přispět včasná a vhodná péče včetně hydratace a používání správných produktů. K účinným protivráskovým složkám v přípravcích patří například kyselina hyaluronová, vitaminy C a E, niacinamid, retinol a jeho přírodní alternativa bakuchiol, peptidy a alfa- a beta-hydroxykyseliny, koenzym Q10 či rostlinné oleje (třeba arganový, šípkový).
Máte je?
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.