Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí váš život?
Ilustrační snímek

Vrásky jsou přirozenou součástí procesu stárnutí. První mimické vrásky, zejména kolem úst, se mohou objevit už kolem dvacátého roku, častější jsou ale kolem pětadvacítky.

Kolem třicátého roku pak přicházejí viditelnější linky, zejména kolem očí.

S přibývajícím věkem se pokožka ztenčuje, vysušuje a ztrácí pružnost a objem. Snižování hladiny kolagenu a elastinu přispívá k tomu, že se tvoří vrásky.

Existují různé typy vrásek, mohou být v různých podobách na různých místech obličeje, na krku, pažích a vlastně kdekoli na těle. Jejich výskyt je individuální a je ovlivněný genetikou, životním stylem, mimikou, ochranou před sluncem a péčí o pleť.

K oddálení vzniku vrásek či k jejich redukci může přispět včasná a vhodná péče včetně hydratace a používání správných produktů. K účinným protivráskovým složkám v přípravcích patří například kyselina hyaluronová, vitaminy C a E, niacinamid, retinol a jeho přírodní alternativa bakuchiol, peptidy a alfa- a beta-hydroxykyseliny, koenzym Q10 či rostlinné oleje (třeba arganový, šípkový).

  • Vrásky na čele přes horní část T-zóny (středu tváře)
  • Vrásky od mračení mezi obočím
  • Vrásky kolem nosu – na jeho hřbetu a na obou stranách
  • Vrásky v koutcích očí (“vraní nohy“)
  • Vrásky od smíchu
  • Vrásky na rtech a na kůži nad horním rtem
  • Marionety – dlouhé, svislé linky od koutků úst dolů k bradě a linii čelisti (ústa vypadají jako u loutky)

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vsaďte na čistotu. Bílých tenisek se na podzim vzdávat nemusíte

Minimalistické tenisky ve světlé barvě má doma téměř každý. Jsou totiž snadno kombinovatelné a hodí se pro každou příležitost. Víte ale, jak je nosit a které typy jsou aktuálně v kurzu? Osvojte si...

22. října 2025

Fantasy událost roku je tady

Komerční sdělení

Právě vychází Rozcestí krkavců, nový román z oblíbené série Zaklínač Andrzeje Sapkowského.

21. října 2025

