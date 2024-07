Kosmetika sportovkyním na míru. Víme, co v létě potřebuje vaše pleť

Začneme tím, co máme tendenci při pohybových aktivitách zanedbávat nejvíce – je to naše pleť. Ale i v terénních podmínkách je třeba na ni myslet.

Potřebuje odlíčit, ať jste kdekoliv a děláte cokoliv. No a pokud sportujete, potřebuje to dvakrát tolik. Ideální volbou jsou odličovací ubrousky, s nimiž odstraníte z pleti nečistoty i v situacích, kdy je o koupelny nouze. Dbejte na to, aby ubrousky neobsahovaly vysušující alkohol, a místo toho měly uklidňující a vyživující složku.

Bez líčidel?

S používáním dekorativní kosmetiky na dovolené je to sporné. Některé ženy se přiklání k tomu, že kosmetická taštička má zůstat doma, jiné bez ní nevyjdou ani před domovní dveře.

V každém případě je dobré počet přípravků redukovat a zkusit to se základní výbavou. Voděodolnou řasenku nezničí pot ani voda, jediné minus je, že budete potřebovat speciální odličovač. Všechny další přípravky volte také dlouhotrvající a voděodolné.

Na oči gelové linky, které déle vydrží, jako základ krém, který kryje, ale i vyživí. S pudrem to nepřehánějte, nezapomínejte především na ochranu pleti proti UV záření.

A co vlasy?

Nutností je kvalitní kartáč na vlasy a šampon, nejlépe dva v jednom v cestovním balení. Pokud to jde, vlasy chraňte před vlivy okolí. Poslouží vám bavlněný šátek nebo čepice. Culík či drdol ochrání vlasy proti zacuchání větrem.

Používejte bezoplachový ochranný přípravek pro namáhané vlasy, vyplatí se jej aplikovat každý den, protože chrání jak před slunečním zářením, tak před lámáním, krepatěním a poskytuje i ochranu při tepelné úpravě.

Na suché šampony se dá také spolehnout, jsou skvělé v momentě, kdy na mytí vlasů není čas, prostor ani nálada. Absorbují přebytečnou mastnotu a zajistí svěží vlasy i bez použití vody.

Cestovní fén si určitě do zavazadla nezapomeňte přidat, bez foukání schnou vlasy déle a odborníci dokonce přišli na to, že je to poškozuje.

Tělo děkuje

Jsou produkty, které vám na cestě za dobrodružstvím a pohybem nesmí chybět, protože jinak by bylo vaše tělo trošku posmutnělé – a možná i malinko nevzhledné.

Cestovní strojek na holení nebo malý IPL epilátor se hodí podobně jako přípravky na eliminování nežádoucích pachů. Vyberte si takový antiperspirant, který vás až na čtyřiadvacet hodin ochrání. Jeden do podpaží, druhý na nohy.

Nezapomínejte přidat do zavazadla ani mycí přípravky na intimní hygienu. Mokré nebo propocené plavky tělu rozhodně nedělají dobře. Když k tomu vynecháte používání gelů na intimní hygienu, trable na sebe nenechají dlouho čekat.