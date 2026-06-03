Rad a tipů, jak proměnit i malou koupelnu v domácí lázně, najdete na internetu víc než dost.
Možná to bude chtít pár úprav, ale nebudete litovat. Stačí velké zrcadlo, osvětlení s měkkým teplejším odstínem (ale i jedno jasné světlo, v němž uvidíte svůj obličej „v plné kráse“), příjemná vůně, třeba i oblíbená hudba, huňatý župan, vhodné kosmetické přípravky a každodenní pečující rituály mohou začít.
Věřte, že pravidelná relaxační zastavení v koupelně vám přinesou nejen pokožku posílenou a v lepší kondici, ale i tolik potřebný odpočinek, pohodu, posílenou imunitu a další benefity.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.