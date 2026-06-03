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Koupelna je vaše soukromá oáza. Dopřejte si v ní dokonalý relax

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Koupelna může být místem, kterým jen bezmyšlenkovitě proplujeme, když si jdeme čistit zuby. Nebo z ní můžeme vytvořit oázu klidu a relaxace, kde se lze schovat před světem a užít si čas jen pro sebe. Kterou možnost berete?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
16 fotografií

Rad a tipů, jak proměnit i malou koupelnu v domácí lázně, najdete na internetu víc než dost.

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Možná to bude chtít pár úprav, ale nebudete litovat. Stačí velké zrcadlo, osvětlení s měkkým teplejším odstínem (ale i jedno jasné světlo, v němž uvidíte svůj obličej „v plné kráse“), příjemná vůně, třeba i oblíbená hudba, huňatý župan, vhodné kosmetické přípravky a každodenní pečující rituály mohou začít.

Věřte, že pravidelná relaxační zastavení v koupelně vám přinesou nejen pokožku posílenou a v lepší kondici, ale i tolik potřebný odpočinek, pohodu, posílenou imunitu a další benefity.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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