Rty mohou strádat
Péče o rty je teď především o regeneraci a přípravě na ostřejší sluneční paprsky. Možná i vaše rty jsou dehydratované, šupinaté a volají po obnově.
Mezi nejúčinnější složky pečujících přípravků patří bambucké máslo, včelí vosk, jojobový olej nebo vitamin E, které rty zjemní, vyživí, zregenerují a zacelí drobné prasklinky.
Nezapomínejte na ochranu rtů před sluncem, kterou předejdete předčasnému stárnutí jejich jemné kůže. Své puse můžete pomoci i správným pitným režimem, dostatek vody je pro pružnost rtů důležitý zejména se zvyšujícími se teplotami.