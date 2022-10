Podzimní sklizeň už zaplnila přepravky. Jakmile úrodu zavaříte, sterilizujete a dostatečně ochutnáte, budete mít najednou oblíbeného ovoce plné zuby. Co teď?

Hlavně nic nevyhazujte, to by byla věčná škoda, nadchází čas na krášlení! Jen se musíte rozhodnout, čemu fandíte víc, šťavnatým jablkům, anebo raději lahodným hruškám? Bude to ovoce kulaté, či lehce šišaté? Ať vyhraje ten nejlepší, v každém případě vy budete půvabná jako po návštěvě kosmetického salonu.

Jablka

Obsahují účinné látky pro regeneraci pokožky i vlasů. Pro pleť je jablko pravým požehnáním, ve formě octa si umí poradit s akné a s kůží poštípanou hmyzem, funguje i jako první pomoc na krepatící se vlasy.

Šťáva zase pokožku pěkně osvěží a vyčistí, má také protizánětlivé účinky. Nejvíc se hodí na pleťové masky. Základní maska má spoustu vitaminů, živin a antioxidantů, dokonale vás probere. Stačí jedno jablíčko nastrouhat, nechat z něj přebytečnou šťávu okapat a přiložit ho na čtvrt hodiny na obličej.

Extra tip Kousáním do jablka s dobře omytou slupkou si zajistíte svěží dech, zdravé zuby a zároveň i krásné vlasy. Slupka je totiž bohatá na vápník, železo, fosfor a kyselinu listovou.

Pokud chcete masku navíc obohatit o omlazující účinky, přidejte k nastrouhané polovině jablka lžičku jablečného octa a medu. Po čtvrt hodině působení se pokožka pěkně vypne.

Na mastnou pleť je zase doporučováno z nastrouhané jablíčko smíchané s ovesnými vločkami. Opět stačí nechat na obličeji patnáct minut, ale je třeba postup minut opakovat opakovat, aspoň dvakrát týdně. Výživu suché pokožce dodá směs jablečné šťávy s mlékem, kterou svaříte a ještě teplou nanesete na obličej.

Hrušky

Jsou plné vitaminu C, K a mědi, což je vynikající kombinace, pokud jste vyhlásili válku vráskám. Jednoduchou pomoc získáte tak, že hrušku zbavíte jádřince a rozmixujete ji. Kaši si následně naneste na místa, kde vás vrásky trápí nejvíc, a alespoň čtvrt hodiny s ovocem na obličeji odpočívejte.

Umí to ale také s mastnou pletí. Rozmixované je smíchejte s medem a několikrát týdně používejte jako masku k redukci nadměrné sekrece mazových žláz.

Nevýhodou hrušek je, že moc dlouho nevydrží, i z toho důvodu je naši předkové hlavně sušili. Po jejich umletí vznikalo sladidlo, takzvaná pracharanda nebo prachanda. I to můžete využít pro krásu. Stačí, když ho přidáte do svého oblíbeného krému, a pokožka po něm bude ještě víc hydratovaná a hladká.

Co se vlasů týče, i s těmi si umí hrušky poradit, ideálně ty hodně přezrálé. Účinně totiž fungují na suché kadeře bez lesku. Hruškové pyré smíchejte s trochou kokosového oleje a vznikne vám zázračná maska. Na hlavě byste ji měli mít nejméně půl hodiny, poté je nutné ji vymýt šamponem.