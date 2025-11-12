Péče v mrazivém režimu. Nezapomeňte ochránit vlasy a namazat rty

Zima klepe na dveře a s ní přichází i otázka, jak projít tímto obdobím stylově a zároveň zajistit, aby pleť ani vlasy přechodem na chladné dny netrpěly. Nebude to zase tak složité, ale je třeba udělat menší průvan ve skříni a v kosmetických zásobách. Tak čím začneme?
Vlasy jako v bavlnce

Dobře, vezmeme to od hlavy k patě. Takže vlasy. Elektrizující, suché, lámavé nebo matné – aby přesně tak v zimě nevypadaly, je třeba už teď vyměnit lehké kondicionéry za hutnější balzámy a masky.

Pravidelná hydratace a výživa vlasů je klíčová, a čím dříve začnete, tím lépe. Jednou týdně si udělejte čas na výživnou olejovou kúru, ta vlasům zajistí kromě lesku i ochranný film, který jim v zimě mnohdy chybí.

Pleťová přípravka

Přechod z příjemných podzimních dnů do mrazivého pekla představuje šok také pro pleť. Suchý vzduch, vítr a mráz ji rychle vysušují a oslabují ochrannou bariéru. Jestli však začnete s péčí včas a předpřipravíte se, pokožka zimu zvládne mnohem lépe. Zkuste pomalu vyměnit lehké emulze za hutnější a výživnější krémy.

Hledejte složky jako ceramidy, glycerin a kyselinu hyaluronovou, které pleť posílí a udrží v ní vláhu. Čištění by nemělo být příliš intenzivní, volte jemnější peelingy a nezapomínejte na ochrannou bariéru. SPF patří totiž i do deště a mrazu.

Pusu na to

Jednou z oblastí, která na změny teplot a vlhkosti reaguje velmi citlivě, jsou rty. Jsou totiž přirozeně jemné a postrádají mazové žlázy, to znamená, že se nemůžou samy chránit přirozeným kožním mazem tak jako jiné části obličeje.

Co s tím? Používat přípravky, které rty zvláčňují a zároveň pomáhají chránit jejich přirozenou bariéru. Balzám by měl být samozřejmostí, komplexní péče v podobě jemného peelingu a speciální masky pro intenzivní hydrataci a prevenci drobných vrásek však zmůže ještě víc.

Nebojte se ani jemných masáží, klidně i kartáčkem na zuby v rámci večerní kosmetické rutiny.

