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Ulevte pleti po létě. Podzim si žádá masáž, masku i novou kosmetiku

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
13 fotografií
Tak nám začal podzim. I to je ale důvod podívat se do zrcadla a začít sčítat škody po létě. Třeba nové vrásky, kruhy pod očima, sem tam pupínek, suché ruce s polámanými nehty... Umíte pleti po létě dopřát to, co je třeba?

Pokud by šlo jen o fotku, kterou mobilem rozešlete kamarádkám, aby záviděly, je řešení jednoduché: stačí pár kliknutí a upravená verze nás samotných je na světě. Ale filtry a retušovací aplikace nezmění to, co v zrcadle vidíme ve skutečnosti.

I když upravované fotografie nám podsouvají představu, že pleť je vždy hladká a zcela bez pórů a každý obličej dokonale symetrický s věčně mladistvým vzhledem, realita na nás křičí něco jiného. Skutečná pleť má póry, pod očima bývají po ránu váčky, s přibývajícími léty přicházejí vrásky, pigmentové skvrny nebo změny kontur obličeje. Život se propisuje do našeho vzhledu.

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Kosmetický průmysl nám ale nabízí téměř nekonečné možnosti, jak vzhled měnit, zdokonalovat a omlazovat. Správně o sebe pečovat, používat pěstící kosmetiku i líčidla nebo si dopřát profesionální ošetření jsou příjemné způsoby, jak si udělat radost a cítit se líp a určitě také sebevědoměji.

Minutová masáž

Zdá se vám, že je vaše tvář po probuzení unavená? Stačí dvě minuty jednoduché masáže a hned bude líp. Naneste na obličej nejprve trochu oblíbeného pleťového krému nebo pár kapek pleťového oleje, aby kůže nebyla při masáži zbytečně namáhaná. Pak jemně bříšky prstů masírujte pokožku: od středu brady směrem k uším, od koutků úst směrem ke spánkům, od nosu přes tváře směrem ven, pod očima velmi lehce směrem ke spánkům, nakonec několikrát jemně pohlaďte krk směrem dolů i nahoru.

Pokud máte ráno obličej opravdu oteklý, dejte si před masáží na pár minut do lednice vlhkou žínku nebo ručník a přiložte jej na tváře a čelo. Chlad ve spojení s jemnou masáží je na ranní „pomačkaný“ vzhled nejúčinnější metodou.

Máme se rády

Krása nemusí znamenat zastavit čas, ale schopnost umět přijmout, že se měníme. Někdy je nejkrásnější kosmetickou rutinou právě ta, která nám připomene, že naše tvář a tělo nejsou projekty k neustálému vylepšování. Najděte rovnováhu mezi péčí o sebe a bojem s vlastním vzhledem. Přijmout svou přirozenost neznamená rezignovat na kosmetiku nebo přestat o sebe pečovat. Naopak. Znamená to ale dělat to z dobrého důvodu: protože se máme rády a chceme se cítit dobře.

Sáhněte po ceramidech a koenzimu

Při péči o pleť na přelomu léta a podzimu je zásadní doplnit hydrataci i energii a zaměřit se na regeneraci a posílení ochranné kožní bariéry.

Pro hydrataci hledejte přípravky hlavně s kyselinou hyaluronovou, panthenolem, glycerinem, důležitými vitaminy a látkami. Energii zajistí například koenzym Q10 a vitamin E. Retinol a peptidy se zase hodí pro regeneraci a ceramidy a lipidy pomohou s posílením kožní bariéry.

Večerní rutina za pár chvil

Jednoduchá večerní „babská“ rutina zabere sotva 10 až 15 minut. Na důkladně vyčištěný obličej naneste na 5 minut domácí masku – stačí tenká vrstva bílého neslazeného jogurtu. Nebo jej můžete popřípadě smíchat s trochou medu a pár kapkami citronu. Pokud by pleť pod maskou pálila či svědila, okamžitě ji smyjte.

Myslete na prevenci

Naše pleť je vystavena UV záření každý den – při cestě do práce, posezení na zahrádce nebo procházce městem. Abyste nemusela investovat znovu a znovu do drahých přípravků či kosmetických ošetření, nezapomínejte na to nejdůležitější: na prevenci.

Pravidelné používání SPF patří k nejúčinnějším způsobům, jak chránit pleť před předčasným stárnutím způsobeným slunečním zářením. Účinek takové péče poznáte nejen teď na konci léta, ale hlavně za pár let: pleť nebude předčasně stárnout a nebudou přibývat zbytečné vrásky a tmavé skvrny.

Pak s pomocí hydratačního krému nebo pleťového oleje lehkými, krouživými tahy tvář promasírujte. Zaměřte se na čelist, tváře, spánky, obočí a čelo. U čelistí můžete trochu přitlačit, jinde jen jemně.

0pravdu šťavnaté rty

Přirozeně barevné rty jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak dodat tváři svěžest i v době, kdy léto pomalu ustupuje. Důležité je myslet i na péči a výživu rtů.

Pokud jde o barvy, nejvhodnější jsou univerzální odstíny, které lichotí široké škále tónů pleti a přizpůsobí se i tomu, jak z tváře bude ustupovat letní opálení. Sáhněte po odstínech, které lze nosit samostatně nebo vzájemně kombinovat.

Zpevňující aromaterapeutická pro-kolagenová maska pro vypnutí, hydrataci a omlazení pleti, cena 179 Kč
Pleťový krém s bioaktivními látkami, bylinnými extrakty, kyselinou jantarovou a arganovým olejem, cena 741 Kč
Sérum/lesk na rty pro hydrataci, tónování i ochranu před sluncem, SPF 15, s kyselinou hyaluronovou a tripeptidy, cena 249 Kč
Ultralehký fluid s SPF 50+, nemastná textura pro normální až mastnou pleť proti nedokonalostem, pórům i předčasnému stárnutí, cena 289 Kč
13 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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