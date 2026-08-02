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Opalujte se chytře. Důležité je SPF, ale i péče po slunění

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
8 fotografií
Nemusíte se schovávat ve stínu, se sluncem je potřeba naučit se vycházet, aby příjemně hřálo a nespálilo vás. A dodržovat ta správná pravidla.

Slunce nám dodává energii, zlepšuje náladu a podporuje tvorbu vitaminu D. Zároveň ale představuje jednu z hlavních příčin předčasného stárnutí pleti. Základem letní kosmetické výbavy by měl být kvalitní opalovací přípravek s širokospektrální ochranou proti UVA i UVB záření.

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Dermatologové doporučují používat minimálně SPF 30, u světlé a citlivé pokožky pak vždy vyšší SPF 50. Opalovací krém je potřeba nanést asi dvacet minut před pobytem na slunci a během dne pravidelně obnovovat, zejména po koupání nebo intenzivním pocení.

Mnoho žen se obává, že s vysokým ochranným faktorem nezískají krásné opálení. Opak je pravdou. Pokožka chráněná před spálením získává barvu postupně, rovnoměrněji a opálení vydrží déle. Navíc se snižuje riziko vzniku pigmentových skvrn, které bývají po čtyřicítce častým problémem.

Neméně důležitá je péče po slunění. Pleť i pokožka těla během dne ztrácí vlhkost, proto ocení hydratační přípravky s obsahem aloe vera, panthenolu nebo kyseliny hyaluronové. Ty pomáhají zklidnit podráždění a obnovit ochrannou bariéru pokožky.

Nezapomínejte ani na rty, dekolt a hřbety rukou. Právě tato místa bývají slunci vystavena nejčastěji a známky stárnutí se na nich objevují dříve než jinde.

Krásné letní opálení už dnes není spojováno s dlouhými hodinami na přímém slunci. Moderní přístup ke kráse sází na zdravou, hydratovanou a chráněnou pokožku. Ta se vám odmění nejen během léta, ale i za mnoho let.

Ochranný sun cushion s SPF50+ pomáhá chránit pleť před UV zářením, zklidnit pokožku a dodat jí přirozený tone-up efekt bez bílého filmu. Lehká chladivá textura hydratuje pleť, pomáhá redukovat přehřátí pokožky a zanechává svěží, hladký finish. Cena 575 Kč
Tyčinka na obličej je voděodolná a bez parfemace, takže je vhodná i pro citlivou pleť. Cena 400 Kč
Aktivátor opalování s tyrosinem pomáhá urychlit proces opalování. Je vhodný pro všechny typy pleti a lze jej používat před pobytem na slunci i v soláriu. Cena 119 Kč
Sun Sérum po opalování pomáhá zklidnit a regenerovat pokožku namáhanou sluncem a je vhodné na obličej i tělo. Cena 280 Kč
8 fotografií

Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.

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