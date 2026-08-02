Slunce nám dodává energii, zlepšuje náladu a podporuje tvorbu vitaminu D. Zároveň ale představuje jednu z hlavních příčin předčasného stárnutí pleti. Základem letní kosmetické výbavy by měl být kvalitní opalovací přípravek s širokospektrální ochranou proti UVA i UVB záření.
Dermatologové doporučují používat minimálně SPF 30, u světlé a citlivé pokožky pak vždy vyšší SPF 50. Opalovací krém je potřeba nanést asi dvacet minut před pobytem na slunci a během dne pravidelně obnovovat, zejména po koupání nebo intenzivním pocení.
Mnoho žen se obává, že s vysokým ochranným faktorem nezískají krásné opálení. Opak je pravdou. Pokožka chráněná před spálením získává barvu postupně, rovnoměrněji a opálení vydrží déle. Navíc se snižuje riziko vzniku pigmentových skvrn, které bývají po čtyřicítce častým problémem.
Neméně důležitá je péče po slunění. Pleť i pokožka těla během dne ztrácí vlhkost, proto ocení hydratační přípravky s obsahem aloe vera, panthenolu nebo kyseliny hyaluronové. Ty pomáhají zklidnit podráždění a obnovit ochrannou bariéru pokožky.
Nezapomínejte ani na rty, dekolt a hřbety rukou. Právě tato místa bývají slunci vystavena nejčastěji a známky stárnutí se na nich objevují dříve než jinde.
Krásné letní opálení už dnes není spojováno s dlouhými hodinami na přímém slunci. Moderní přístup ke kráse sází na zdravou, hydratovanou a chráněnou pokožku. Ta se vám odmění nejen během léta, ale i za mnoho let.
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.