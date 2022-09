Samozřejmě, že do fitka nebo na túru si nebudete nanášet na obličej třpytky a tři vrstvy rudé rtěnky, to se jaksi nehodí. Obzvlášť, když pořád ještě frčí trend přirozeného líčení. Jinak ale není nic proti ničemu, když se před pohybovými aktivitami upravíte. Navonět se, nalíčit a celkově připravit je prostě potřeba. Jak na to?

Krok 1 Chraňte se před sluníčkem

Počasí přeje venkovním sportovním aktivitám, bez podkladového krému s UV faktorem by vás ale ani nemělo napadnout někam vyrazit. Aplikujte ho na vyčištěnou pleť a po nanesení nechte chvíli vstřebat. Jestli je vám horko a potíte se už při nanášení, zkuste krém skladovat v lednici, příjemně vás ochladí.