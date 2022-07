Jsou dny, kdy se člověku nedaří a pokazí všechno, na co sáhne. A takovým chvílím obvykle dodá korunu pohroma v bodě, kde to nejmíň čekáte. Zradí vás vaše oblíbené kosmetické produkty. Zlomí se oblíbená rtěnka, někam založíte štětec na oční stíny nebo si nestíháte umýt mastné vlasy.

Těch malých katastrof se během zkrášlování může přihodit nespočet, některé z nich ale nemusí mít fatální následky. Stačí se prostě jen inspirovat naší kosmetickou záchrankou, která vám právě přijíždí na pomoc.

Zničená manikúra

Znáte to, zrovna když se to nejméně hodí, odloupne se vám kousíček laku na nehty. Před sebou máte důležitou schůzku a lak na nehty zůstal doma. Jestli nosíte červený lak a máte u sebe rtěnku ve stejném odstínu, vše se spraví. Retuš chvíli vydrží, případně ji na toaletách obnovíte.

Sbohem, rtěnko

Milujete ji a nechcete se ji vzdát, ale ona najednou není. Došla anebo se zlomila, prostě jste najednou bez rtěnky. Tragédie? Nikoli.

Pokud se rtěnka zlomila, jednoduše ji opravte. Stačí jen nahřát spodní stranu zapalovačem a ulomenou část přiložit k tubě, po hodince v mrazáku bude jako nová. Pokud je jí už málo, zpracujte zbytky, vydloubněte z tuby poslední kousíček rtěnky a smíchejte ho s vazelínou. Nechte vytvořenou hmotu chvilku stát v ledničce a hle, máte skvělý lesk na rty.

Absence štětce

V rámci hektického balení na dovolenou zapomeneme ledacos, ale kdo někdy zapomněl štěteček na oční stíny, dobře ví, že je to opravdu nemilé. U moře, v kempech ani na horách není tenhle sortiment běžně k dostání. Jako náhradu můžete použít šťourátko do uší, to seženete všude.

Parfémová krize

Hororů s parfémem se dá zažít hned několik. Třeba když potřebujete, aby vydržel vonět, ale on to nezvládne. Je možné, že se to děje proto, že máte moc suchou pleť. Pak si místečka, na která parfém aplikujete, potřete vazelínou. Z hydratované kůže se bude vůně uvolňovat postupně.

A teď opačný problém. Nastříkáte na sebe opojnou vůni a sami uznáte, že je jí nějak moc. Když už nestíháte jít pod sprchu, doporučuje se dát si na tampon trochu vodky a naťukat ji na místa, kam jste parfém nastříkali. Alkohol vše velmi rychle a účinně zneutralizuje.

Už ani kapka

Protřepáváte nádobku s pěnovým tužidlem, očekáváte, že něco vyleze, a nic! Nové tužidlo jste si ještě nestihli koupit, ale bez něj je váš účes v ohrožení. Co teď? Krém na holení smíchaný s čistým lihem funkci tužidla dočasně zastoupí.

Bez fixace

Lak na vlasy nikde a vy ho nutně potřebujete. No nic, utíkejte do lednice, vytáhněte z ní jeden citron a nasekejte ho na kousky. Dejte je do hrnce, kam přidáte dva šálky vody. Vařte, než se zhruba polovina vody vypaří. Po vychladnutí přidejte půl litru lihu a vytvořenou směs přelijte do nádobky s rozprašovačem. Domácí lak na vlasy vydrží při skladování v chladu až měsíc a jako bonus krásně voní.

Zrádná mastnota

Potřebujete se bleskurychle vypravit, ale vlasy vám to dost kazí. Jsou mastné a jako naschvál vám došel suchý šampon. Panika není na místě, máte-li u sebe transparentní pudr. Naneste ho kolem obličeje a pěšinky a štětcem pak rozetřete do ztracena. Pudr nasákne mastnotu a vlasy získají na objemu.

Podobně funguje i kukuřičná mouka nebo škrob. Při jejich využití ale nezapomeňte po lehkém vmasírování do vlasů vše řádně vyčesat, hlavně u tmavých vlasů by po mouce a škrobu mohly zůstat viditelné bílé stopy.

Nefunkční barvení

Je vaše řasenka už trochu vyschlá a dělá hrudky? Šup s ní do sklenice s teplou vodou! Předtím s ní ovšem pořádně zatřeste. Teplo ztuhlý obsah znovu rozpustí.