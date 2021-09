Praktické triky Jednoduché líčení pro jakoukoli příležitost vám usnadní permanentní make-up nebo obarvené řasy, jestli se hodně hýbete a cvičíte, vyplatí se vám to zcela určitě. Někdo se bez nalíčených rtů může cítit přímo naze a rtěnku lze použít samozřejmě i do posilovny, ideálně tu neslíbatelnou a dlouhotrvající, třeba ve fixu, která po zaschnutí na rtech drží. V každém případě bude ale lepší hydratační balzám. Měla by to být samozřejmost, ale kdyby náhodou ne, tak při outdoorovém sportování krém s ochranným faktorem na obličej patří!