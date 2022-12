Pár tipů Jestli nebazírujete na vůni a zrovna nemáte při ruce olej do koupele, sáhněte do spíže. Olivový i kukuřičný olej poslouží stejně dobře, na vodní hladině vytvoří jemný film, do kterého se tělo obalí.

Koupelové soli vám přijdou vhod nejen pro zkrášlení, ale také v případě, že máte tvrdou vodu a nechcete riskovat, že vodní kámen hned zanese vanu.

Nepodceňujte teplotu vaší lázně, měla by mít cca 44 stupňů a méně. Velmi horká voda vysušuje pokožku a celkově vyčerpává a unavuje.

Houby, žínky, lufy, neumíte si bez nich lenošení ve vaně představit? Může být, jenom nezapomínejte, že všechny tyto pomůcky je třeba po použití vypláchnout v teplé vodě a důkladně vysušit, ideálně jinde než ve vlhké koupelně. Jen tak nezplesniví a budou dlouho funkční.

Používáte ve vaně žiletku a krátíte si relaxační čas holením nohou? Proč ne, určitě ale nechcete brát do vany pokaždé nové holítko. Ani nemusíte, životnost žiletky jde prodloužit, když ji krátce namočíte v minerálním oleji. Ten úspěšně zastaví korozi, která má na svědomí tupé ostří. Nezapomeňte žiletku nakonec vysušit, ideálně ji otřete hadříkem namočeným v alkoholu.