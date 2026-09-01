Aloe, jíl, bambucké máslo. Podpořte krásu přísadami ze všech koutů světa

Každá země má své osvědčené „receptury na krásu“. Zatímco ženy v Maroku po staletí pečují o pleť pomocí arganového oleje a minerálního jílu, Japonky nedají dopustit na rýžovou vodu a Korejky by přísahaly na zklidňující rostlinné výtažky.
Ale to není vše. A hlavně, vy nikam nemusíte, všechny tyto kosmetické perly totiž přifrčí až za vámi!
Arganový olej
Maroko je domovem arganového oleje, který se lisuje z plodů argánie trnité. Díky vysokému obsahu vitaminu E a nenasycených mastných kyselin patří mezi nejcennější rostlinné oleje vůbec. Výborně hydratuje, podporuje pružnost pokožky a pomáhá zmírňovat drobné vrásky. Skvěle funguje i jako sérum na konečky vlasů.