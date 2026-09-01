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Aloe, jíl, bambucké máslo. Podpořte krásu přísadami ze všech koutů světa

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Které exotické přírodní ingredience opravdu stojí za pozornost? Vydejte se s námi na kosmetickou cestu kolem světa.
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Tina

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Každá země má své osvědčené „receptury na krásu“. Zatímco ženy v Maroku po staletí pečují o pleť pomocí arganového oleje a minerálního jílu, Japonky nedají dopustit na rýžovou vodu a Korejky by přísahaly na zklidňující rostlinné výtažky.

Ale to není vše. A hlavně, vy nikam nemusíte, všechny tyto kosmetické perly totiž přifrčí až za vámi!

Arganový olej

Arganové stromy se vyskytují pouze v severní Africe, ve větším množství rostou...

Maroko je domovem arganového oleje, který se lisuje z plodů argánie trnité. Díky vysokému obsahu vitaminu E a nenasycených mastných kyselin patří mezi nejcennější rostlinné oleje vůbec. Výborně hydratuje, podporuje pružnost pokožky a pomáhá zmírňovat drobné vrásky. Skvěle funguje i jako sérum na konečky vlasů.



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