Jaro je ideální období na kosmetický restart. Pleť i vlasy se probouzejí ze zimního útlumu a volají po hydrataci, výživě a lehkosti. Vybrali jsme tipy, které dodají pokožce svěžest, smyslům radost a vám pocit, že o sebe pečujete správně.
S jarem si pleť žádá jemnější textury, víc hydratace a chytré aktivní látky, které ji připraví na slunce i proměnlivé počasí. Kosmetické tipy staví na rovnováze mezi výživou a lehkostí – od krémů s ectoinem a kolagenem přes čisticí gely až po séra, která podporují pevnost a jas pleti.

Nezapomíná se ani na vlasy a pokožku hlavy, které po zimě ocení hloubkové čištění a regeneraci.

Vůně v této sezoně pracují s emocemi, hřejivé orientální tóny se mísí se svěžími ovocnými akordy a vytvářejí smyslný kontrast.

Jaro je čas zkoušet, kombinovat a dopřát si kosmetiku jako malý každodenní rituál krásy.

Sérum proti vráskám Nivea Q10 Collagen Expert 3 v 1 obsahuje vysokou koncentraci kolagenových peptidů a ceramidů pro dokonalou péči o pleť. Lehká textura séra umožňuje rychlé vstřebání a pronikání do hlubších vrstev pokožky, cena 500 Kč.
Luxusní pleťové máslo Nivea Q10 Collagen Expert s bohatou texturou poskytuje hloubkovou výživu a uzamyká účinné látky v pleti. Lze jej použít jako denní i noční péči nebo intenzivní masku, cena 480 Kč.
Saténová rtěnka 1984 vytvořená k 40. výročí Marionnaud spojuje komfort, intenzivní barvu a nadčasovou eleganci. Je k dispozici v osmi odstínech a dodává rtům viditelně hezčí vzhled a nádech dokonalé sofistikovanosti, cena 490 Kč.
Dopřejte pokožce své hlavy hluboké čištění a pocit lehkosti, jaký znáte z profesionálního salonu. Tekutý peeling-fluid Aromase Scalp Purifying Charming Care jemně, ale účinně odstraňuje nečistoty, přebytečný maz i lupy, podporuje zdravý růst vlasů a navrací pokožce přirozenou rovnováhu, cena 398 Kč.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Tak voní letošní jaro. Vyzkoušejte některou z kosmetických novinek

