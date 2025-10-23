Jak správně vybrat kosmetiku pro dětskou pokožku?
Dětská pokožka nepotřebuje naprostou většinu látek, které známe z kosmetiky pro dospělé. Kůže novorozenců nemá vyvinutou nejsvrchnější vrstvu a postrádá tedy účinnou bariéru, dostatečně chránící spodní kožní vrstvy před dehydratací, vnikáním cizorodých látek a napadením mikroorganismy.
Funkční ochranná kožní bariéra se u dítěte postupně vytváří od narození spolu se strukturním vývojem nejsvrchnější vrstvy pokožky. Téměř zcela je dokončená až po třetím roce věku.
Nějakým druhem alergie nebo přecitlivělostí trpí čím dál víc dětí. Jednou z nejčastějších potíží je alergické podráždění pokožky, ať už vzduchem, stravou, či chemickými látkami. Nejvhodnější volbou pro děti jsou šetrné hypoalergenní přípravky, které neobsahují alergeny, parfémy ani konzervanty.
Radek Marták, ředitel výzkumu a vývoje FeelEco