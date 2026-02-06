Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.
Slyšela jsem o aplikaci tejpů na obličej, které umějí vzhled omladit. Je to bezpečné?

Beauty tejpování obličeje

Správně aplikované kosmetické tejpy mohou viditelně zlepšit vzhled pleti. Pomáhají totiž s liftingem, zlepšují krevní oběh, snižují otoky, zjemňují a redukují vrásky.

Neplést kosmetické tejpy s kinezio tejpy na tělo, které pomáhají odbourávat bolest ve svalech a kloubech. Kosmetické tejpy jsou elastické pásky vyrobené speciálně pro jemnou pokožku obličeje. Pokud jsou kosmetické tejpy aplikované správně, je to jemná, příjemná, bezbolestná a bezpečná technika.

Základ je tejpy na obličeji při aplikaci nenatahovat a aplikovat je na vyčištěnou a namazanou tvář. Kosmetické tejpování je vhodné v jakémkoli věku, pro ženy i muže.

Markéta Ježková, Beautytape.cz



Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová...

Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....

Med je přírodní zázrak a skutečný pokrm bohů. Oslaďte si život

ilustrační snímek

Med není jen sladká radost, ale voňavý svět tisíců chutí, barev a příběhů. Vzniká z nektaru i medovice, z práce pilných včel a z magie přírody, která v každé kapce ukrývá elixír zdraví, tradice i...

Teplo je základ, který vám ale bude slušet. Na horách vrstvěte

I když je investice do bundy z pravého peří vyšší, několikanásobně se vám...

Na hory si zabalte outfity, které drží krok s počasím i stylem. Přečtěte si, jak chytře vrstvit, kombinovat funkční materiály s elegancí a vytvářet modely, jež obstojí v mrazu i v módním editorialu....

Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu

Chia semínka

Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.

Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je

Špenátové smoothie s jablky a smoothie s borůvkami a červenou řepou

Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?

6. února 2026

Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Komerční sdělení
Valentýn jako oslava sebelásky.

Valentýn už dávno nemusí být jen o romantických gestech pro druhé. Stále častěji se stává připomínkou toho nejdůležitějšího vztahu, který v životě máme – vztahu k sobě samým. Sebeláska není trend ani...

5. února 2026

5 tipů proti zimním chmurám: pomůže pohyb, spánek i vitamin D

ilustrační snímek

Možná máte pocit, že se vám teď v zimě do ničeho nechce. Jste unavení, bez energie, podráždění nebo bez nálady. Nejste v tom sami. Umíme poradit, jak se cítit lépe.

5. února 2026

V zimě pleť potřebuje hlavně hydrataci. Umíte ji správně vyživit?

Ilustrační fotografie

Ledový vítr a mráz venku a suchý, horký vzduch z topení uvnitř jsou pro naši pleť ohromnou zkouškou odolnosti. Jak o pokožku efektivně pečovat, aby zbytečně netrpěla?

4. února 2026

3. února 2026

2. února 2026

1. února 2026

31. ledna 2026

30. ledna 2026

Je ženská, něžná, nepřehlédnutelná. Rozsviťte zimu růžovou barvou

Podpatky dodají ženskou noblesu každému outfitu, stejně jako lakovaná kabelka....

I v zimě může móda působit něžně a žensky. Zapomeňte na černou, protože růžová barva a hezké šaty pro vás udělají víc, než si myslíte.

29. ledna 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Psycholog, psychiatr nebo kouč. Kdo a jak léčí vaši duši

ilustrační snímek

Každý z odborníků má jiné vzdělání a jinak pomáhá. Duševní zdraví naštěstí přestává být tabu a stále více lidí se nezdráhá vyhledat odbornou pomoc. Cítíte, že byste ji také potřebovali, ale nevíte,...

28. ledna 2026

Komunikujete, nebo jen mluvíte? Ovládněte umění rozumět si a domluvit se

Nebuďte arogantní!

Že není mezi mluvením a komunikací rozdíl? Ale kdeže! Nejedná se o synonyma. Absence komunikace se nejvíc odráží v mezilidských vztazích, které jsou bez ní odsouzeni k záhubě. Jak toto umění...

27. ledna 2026

