Slyšela jsem o aplikaci tejpů na obličej, které umějí vzhled omladit. Je to bezpečné?
Správně aplikované kosmetické tejpy mohou viditelně zlepšit vzhled pleti. Pomáhají totiž s liftingem, zlepšují krevní oběh, snižují otoky, zjemňují a redukují vrásky.
Neplést kosmetické tejpy s kinezio tejpy na tělo, které pomáhají odbourávat bolest ve svalech a kloubech. Kosmetické tejpy jsou elastické pásky vyrobené speciálně pro jemnou pokožku obličeje. Pokud jsou kosmetické tejpy aplikované správně, je to jemná, příjemná, bezbolestná a bezpečná technika.
Základ je tejpy na obličeji při aplikaci nenatahovat a aplikovat je na vyčištěnou a namazanou tvář. Kosmetické tejpování je vhodné v jakémkoli věku, pro ženy i muže.
Markéta Ježková, Beautytape.cz